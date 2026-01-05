En las playas argentinas se usa un sistema de banderas que responde a un código internacional.

Las banderas en las playas argentinas responden a un código internacional basado en colores, que muchas veces los turistas pueden desconocer si es la primera vez que viajan a zonas costeras. Este sistema fue diseñado para informar sobre el estado del mar y prevenir accidentes. Los guardavidas evalúan varias veces al día las condiciones del agua y ajustan la señalización según el clima, el oleaje y la cantidad de personas.

Por más que una persona tenga conocimientos para nadar de manera correcta, el mar presenta otro grado de dificultad porque gran parte del movimiento de las olas es impredecible y esto podría llegar a ser mortal. Es necesario saber su estado antes de zambullirse y en algunas ocasiones lo mejor es quedarse en la arena observando.

Las banderas son una herramienta esencial para orientar al público y garantizar una jornada segura, según la Municipalidad de la Costa. En el caso de Argentina, las banderas son lisas y cambian de color según el estado marítimo.

Dónde están las banderas de colores en la playa

Los puestos de señalización se ubican cada 100 metros y se adaptan a la densidad del público, como a las características de cada playa. Respetar la señalización y las indicaciones de los guardavidas es clave, ya que las condiciones cambian varías veces al día y la prevención es fundamental para resguardar la seguridad de todos.

Qué significa cada bandera en la playa

En las playas argentinas se usa un estimado de siete banderas. Cada color indica el grado de peligrosidad que puede haber, desde la calma total hasta la peligrosidad de una tormenta electrónica, como así también los niños perdidos.

Bandera roja

La bandera roja indica la prohibición total de baño, es decir, que no pueden meterse al agua, ya que es un riesgo elevado. Esta señala condiciones peligrosas, como fuerte oleaje, corrientes intensas o tormentas eléctricas.

Bandera roja con negro

Otra de las banderas es la de color roja con negro, la cual advierte un mar extremadamente peligroso. Esta señal implica que las condiciones pueden empeorar de manera repentina, por lo que se deben evitar cualquier contacto con el agua.

Bandera negra

La bandera negra también exige la evacuación inmediata de la playa. Se iza ante la inminencia de tormentas eléctricas o cuando el mar se encuentra en condiciones extremadamente peligrosas.

Bandera amarilla

Esta puede ser solo amarilla o tener un círculo negro y señala un mar apto, pero con riesgos moderados o mar dudoso. A los bañeros se les recomienda ser precavidos y no alejarse de las zonas controladas por los guardavidas.

Bandera celeste

La bandera celeste indica una zona habilitada para bañarse, pero bajo vigilancia constante y peligro rayos. Es considerada el sector más seguro y permite ingresar al agua con tranquilidad, siempre siguiendo las normas de seguridad.

Bandera blanca

La bandera blanca señala la presencia de un niño perdido en la playa. Su función es alertar a los bañistas para colaborar en la búsqueda y prestar atención en la zona. En las playas argentinas también está la costumbre de aplaudir para encontrar a la familia de los niños perdidos.

Bandera blanca con negro

Esta última bandera suele estar dividida en cuatro partes y señala áreas designadas exclusivamente para el uso de tablas de surf y embarcaciones sin motor. La Unión de Guardavidas de la República Argentina (USLA) recomienda que los nadadores eviten estas zonas para prevenir accidentes y otros problemas.

Recomendaciones de seguridad y prevención en la playa