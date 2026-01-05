Salta celebró la llegada del primer vuelo directo desde Florianópolis, operado por Aerolíneas Argentinas, en un acto realizado en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

La provincia de Salta celebró un paso clave para su conectividad internacional con la llegada del primer vuelo directo desde Florianópolis, Brasil, operado por Aerolíneas Argentinas. El acto tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes y contó con la presencia de la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, junto a funcionarios provinciales y representantes del sector privado.

La recepción fue una verdadera muestra de la cultura local, con el bautismo del avión, entrega de obsequios a los pasajeros y la actuación de parejas de baile folklórico que destacaron la identidad y hospitalidad salteña. Este evento no solo marcó el inicio de una nueva ruta, sino también el compromiso de la provincia por consolidarse como un centro aéreo estratégico en el norte del país.

En sus palabras, la ministra Arancibia subrayó que “el inicio de esta ruta aérea es un paso muy importante para seguir fortaleciendo la conectividad internacional de Salta y consolidar nuestro rol como el principal hub aéreo del norte argentino”. Además, explicó que “Brasil es hoy el principal mercado internacional que visita la provincia, por lo que esta conexión directa abre nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y económico”.

Por otro lado, Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, destacó la colaboración entre el sector público y privado para hacer posible la ruta y resaltó su impacto económico: “Esta nueva ruta es el resultado del trabajo articulado entre el sector público y privado y representa una gran oportunidad para seguir generando empleo, inversiones y crecimiento para toda la cadena turística de la provincia”.

Todos los detalles del vuelo entre Salta y Florianópolis

Los pasajeros que llegaron en este vuelo inaugural también expresaron su satisfacción. Uno de ellos comentó que “el vuelo directo facilita muchísimo el viaje y permite conocer Salta de una manera más simple y accesible”, valorando la cálida bienvenida que recibieron al arribar.

Desde la empresa estatal Aerolíneas Argentinas destacaron por redes sociales: “Inauguramos la ruta Salta – Florianópolis, conectando el norte argentino con una de las playas más elegidas de Brasil. Con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, seguimos ampliando nuestra red para que viajes de forma directa y cómoda.”.

Salta sumó una nueva conexión aérea con Brasil operada por Aerolíneas Argentinas.

El vuelo directo Salta–Florianópolis comenzó a operar a partir del 2 de enero de 2026, con dos frecuencias semanales los lunes y viernes. Las aeronaves tienen capacidad para 170 pasajeros y el trayecto dura aproximadamente 2 horas y 35 minutos. Los horarios son los siguientes: los lunes, la salida desde Salta es a las 10:40, con llegada a Florianópolis a las 13:15, y el regreso parte a las 16:20, arribando a Salta a las 19:15. Los viernes, el vuelo despega a las 10:00 desde Salta, llega a Florianópolis a las 12:35, y vuelve a partir a las 15:50, aterrizando a las 18:45.

Con esta nueva conexión, Salta suma un total de cuatro vuelos internacionales directos, sumándose a las rutas hacia Lima (Latam), Asunción (Paranair) y Panamá (Copa Airlines). Esto fortalece la posición de la provincia como un punto clave para la conexión aérea en el norte argentino, facilitando el turismo receptivo y ampliando las opciones de viaje para los habitantes locales.

El turismo brasileño es actualmente el mercado internacional más importante para Salta. La apertura del vuelo a Florianópolis permite captar viajeros no solo de esa ciudad, sino también de otras localidades del sur de Brasil como Curitiba, Río Grande do Sul y diferentes zonas del estado de Santa Catarina. Florianópolis, capital de Santa Catarina, se destaca por su alta calidad de vida y por ser la ciudad brasileña con el mayor Índice de Desarrollo Humano. Su economía se basa en tecnología, turismo y servicios, lo que genera un público con alto poder adquisitivo interesado en experiencias culturales, gastronómicas y naturales como las que ofrece el norte argentino.