Orgullo en el folklore por el Chaqueño Palavecino y una misión solidaria navideña en Salta: “Raíz, memoria y verdad”

El Chaqueño Palavecino llenó de orgullo a todos por su gesto en Navidad: “Volver al lugar donde uno nació siempre emociona”.

El Chaqueño Palavecino regresó a su tierra natal en el marco de la Navidad con una nueva iniciativa solidaria de las que ya organizó en múltiples ocasiones desde que alcanzó la fama con la música. En esta oportunidad, la leyenda del folklore brindó presentes a comunidades originarias de lugares salteños y llenó de orgullo a todos sus fans. Además, destacó la colaboración de distintas personalidades y marcas que hicieron posible una linda Nochebuena para muchas familias.

“Volver al lugar donde uno nació siempre emociona”, describió el Chaqueño Palavecino en sus redes sociales y remarcó que “Rancho Ñato tiene eso… raíz, memoria y verdad”. El artista popular publicó un video donde mostró su campaña solidaria: “En estos días pudimos acercar un bolsón navideño a familias nativas y criollas de Rancho Ñato, La China, Pim Pim y Monteagudo, con una sola intención: que la Navidad llegue un poquito más acompañada”.

Luego, el icónico compositor del folklore destacó: “Nada de esto sería posible sin la solidaridad y el compromiso de quienes dicen presente sin hacer ruido. Gracias de corazón a Alfredo Becker, Pablo Ojeda, Graciela Fernández, Raúl Bertero, Daniel Sanz, Orlando y Celsa de Manaos y a todos los que colaboraron para que esta ayuda llegue donde tenía que llegar”.

“Cuando el corazón se junta, las cosas simples se vuelven grandes”, completó Oscar Esperanza y cerró: “Gracias por ayudar a que estas familias puedan pasar una linda Navidad”. Como era de esperarse, el posteo se llenó de mensajes de cariño, apoyo y admiración para el músico que lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios. “No hay persona que tenga un corazón más grande que el tuyo, orgullosa siempre de vos Oscar, te amo”, escribió una fan en Instagram.

El Chaqueño Palavecino repartió bolsones navideños a familias nativas y criollas de Rancho Ñato, La China, Pim Pim y Monteagudo, en Salta.

“Es un ejemplo nuestro Chaqueño!!! Siempre con su gente!!! Lo amo por su esencia”; “Hay que sacarse el sombrero… Los felicito, emociona la ayuda”; “Siempre fuiste igual, tu camino regresa a dónde están tus raíces, el triunfo, tus logros no se quedan en tu vida, los compartiste siempre con tu gente, es de buena gente tu gesto, supera al artista enorme que sos”; “Ese es nuestro Chaqueño. Tu humildad siempre te resaltó del resto”, fueron algunos de los comentarios.

El Chaqueño Palavecino participó de en un homenaje especial en Salta

En la provincia de Salta inauguró un anfiteatro especial en el cerro Aladelta en homenaje a Las Voces de Orán y en el evento histórico participaron reconocidos artistas del folklore salteño como el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Guitarreros, Ahyre, Mariana Carrizo, entre otros. También estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales y directivos del Teleférico Salta S.E.

“En lo más alto del Cerro Ala Delta se inauguró el Anfiteatro 'Las Voces de Orán'. Un espacio que late con nuestra música y que honra a quienes la mantienen viva", escribió el Chaqueño Palavecino en sus redes sociales para expresar su pensamiento sobre el homenaje al famoso grupo y remarcó: "Lleva el nombre de un grupo que marcó la historia del folclore salteño".

"Y en memoria a su fundador, Federico Córdoba, cuya voz seguirá sonando bajo este mismo cielo", destacó el compositor de canciones que marcaron a varias generaciones y señaló la importancia de este nuevo sitio cultura en su provincia natal: "Un nuevo punto de encuentro, de arte y de identidad, para que nunca se apague el canto de nuestra tierra”.