Furor en el folklore con el encuentro entre Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino

Jorge Rojas convocó al Chaqueño Palavecino a su tradicional festival para la euforia de los amantes del folklore.

El popular cantante Jorge Rojas convocó al histórico referente del género musical Chaqueño Palavecino a participar de un show juntos en su clásico festival en Córdoba. Será una presentación en un fin de semana muy especial de octubre próximo, por lo que los fans del folklore estallaron de emoción y alegría ante la novedad que se difundió en las redes sociales con un video.

“Un encuentro histórico en La Yapa!”, escribió la organización del tradicional festival folklórico y remarcó que Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino brillarán nuevamente juntos en el escenario en la localidad cordobesa de Anisacate. “Una noche única para celebrar la música y el Día de la Madre”, destacaron desde el evento que lleva adelante el ex integrante de Los Nocheros.

La fecha elegida es el sábado 18 de octubre y las entradas para ver a Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino ya están disponibles en el sitio oficial de PaseShow. Como se mencionó, no tardaron en llegar las reacciones de euforia de los admiradores de ambos artistas que volverán a verlos juntos sobre las tablas. “Sin dudas una noche épica. Un placer compartir con ustedes”, escribió una fan.

“Ahí estaré para bailar, cantar junto a estos 2 maestros!!!! La Yapa Grandes Encuentros es el mejor lugar para ser feliz”, comentó una usuaria de Instagram y otra agregó: “Que lindo como me gustaría ir!!!”. “Ahí estaremos cantor!! Volver a verte siempre es hermoso”, se sumó otra fan de Jorge Rojas apenas se difundió el posteo que emociona a todos en el folklore argentino.

Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino volverán a brillar juntos arriba de un escenario.

Jorge Rojas contó que el Chaqueño Palavecino es su tío

Por otra parte, podemos recordar que Jorge Rojas contó una divertida historia de cómo introdujo innovaciones en el disco de su tío, el Chaqueño Palavecino, y cómo este reaccionó al escuchar el resultado final. Desde que dejó Los Nocheros para lanzar su carrera solista, hace dos décadas, el artista neuquino sorprendió no solo como cantante, sino también como productor, un rol menos conocido pero fundamental en su trayectoria.

En una ocasión, Jorge Rojas recordó una experiencia particular que tuvo con su tío, Oscar “El Chaqueño” Palavecino, cuando produjo su disco “Chaqueñadas” en 1999. Por entonces, el compositor de "No saber de ti" todavía formaba parte de Los Nocheros y era muy joven. El desafío profesional tuvo un final muy exitoso, pero el camino tuvo un momento inesperado que pocos conocían.

“El primer disco que le produje al Chaqueño era Chaqueñadas, en 1999, yo estaba en Los Nocheros, todavía. Imaginate, yo era chico todavía, y él era el tío Oscar, encima con toda esa impronta de folklore conservador de sombrero, poncho, bombacha y botas”, recordó Jorge entre risas junto a sus hermanos Juan y Lucio, ante Clarín, en una entrevista publicada en 2015.

El desafío estuvo en lograr un equilibrio entre la tradición y la innovación. Jorge le propuso a su tío incorporar elementos poco comunes en el folclore, como un bajo eléctrico y seis voces de violines para enriquecer el sonido. Sin embargo, la reacción del Chaqueño fue inesperada: “Cuando lo tuvimos listo, se lo dimos. Lo escuchó y me lo revoleó por la cabeza… ¡lo tiró, no le gustó al hombre!”.