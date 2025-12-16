EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: cuál fue el último pedido de la familia del niño desaparecido

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 1 hora

La búsqueda de Loan se renueva con herramientas científicas y cooperación federal

Mientras avanza la investigación y a la espera del debate contra los 17 imputados en la causa que investiga la desaparición y ocultamiento del menor, la familia reclama celeridad en la producción de pruebas y actualización con herramientas forenses.

Loan no está, pero está”. Con esa simple frase el abogado de los padres del niño, Alejandro Vecchi, buscó explicar el camino que todavía atraviesa la familia en busca de respuestas acerca de qué pasó y qué hicieron aquella tarde del 13 de junio de 2024 cuando el pequeño desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal, cerca de la ciudad de 9 de Julio en Corrientes, mientras jugaba con otros chicos y rodeado de siete mayores que deberán enfrentar a la Justicia el próximo año acusados de la sustracción y ocultamiento del menor. Además, otras 10 personas estarán sentadas en el banquillo acusados de entorpecer la investigación y de organizar una serie de movimientos en donde hasta llegaron a tener cautivos a familiares del menor desaparecido y, en algunos casos, presentaron falsa documentación asegurando ser funcionarios policiales, enviados internacionales o abogados.

Hace 2 horas

Caso Loan: la conmovedora revelación de la mamá del nene





Hace 3 horas

Caso Loan: Laudelina Peña y la carta sobre la verdad de la desaparición

La tía del niño desaparecido saldrá de la cárcel en la brevedad para dirigirse a un centro de salud oftalmológico. Su traslado se realizará con medidas estrictas de seguridad.

Desde hace algunos días comenzaron a circular rumores alrededor del caso Loan Danilo Peña y una posible resolución. En primer lugar, con el rastrillaje de cuatro lagunas en las inmediaciones de la casa de la abuela Catalina -aunque todas dieron resultados negativos- y ahora, a pesar de desconocerse el origen real de la versión, tanto en medios como en redes, se aseguró que Laudelina Peña, tía del niño, había escrito una carta en la cárcel contando toda la verdad en relación a la desaparición.

