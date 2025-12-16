Fue la primera en comentar la desaparición de Loan a una persona clave y jamás fue indagada

Entre las diversas medidas que están siendo9 solicitadas a la Justicia por los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, una de las principales es el pedido de indagatoria para María Regina Escobar. Escobar es la esposa de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava, una de las principales imputadas en el caso, quien presuntamente habría participado en la sustracción del menor.

Esta petición fue realizada por la abogada querellante María Belén Russo Cornara, quien explicó sobre Escobar: "Fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del menor (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio".

Según expuso Russo Cornara, el testimonio de Escobar es esencial para determinar la línea temporal de los hechos que se investigan. Esto se debe a que la mujer "fue la única persona que estuvo con él (Loan) durante el día 13 y parte del 14 de junio de 2024, fechas centrales para la línea temporal", de acuerdo a los abogados.

Al mismo tiempo, la letrada destacó que la citación incorporada y el testimonio "son muy importantes", ya que es una figura importante en la línea temporal de la desaparición, a la cual no se le había hecho preguntas ni se le había tomado testimonio durante la etapa de instrucción. En esa misma línea, la abogada considera que el testimonio de Escobar representa una prueba relevante, directa y necesaria para que se esclarezcan los hechos.

En diálogo con El Destape, la abogada querellante sostuvo: "Estamos trabajando para encontrar a Loan... estamos contentos con este avance y esta ampliación de la investigación".

Las otras medidas solicitadas por la querella

Además de la petición de la querella para que testifique María Regina Escobar, el pedido firmado por Russo Cornara también incluía que se realice el "envejecimiento forense" sobre las imágenes del menor que circulan y una actualización de la recompensa por encontrarlo.

Entre los argumentos que utilizó la querella mencionaron que, al momento de desaparecer, el menor tenía 5 años, 1 mes y 5 días, por lo que esta medida permitiría una visualización actualizada que facilite su identificación. Sobre esto, la abogada explicó: "Entre los 5 y 7 años, se observa que la cara continúa su crecimiento, con un aumento relativo del tercio inferior facial (la cara 'se alarga' respecto de la fase más redondeada de la infancia)".

Asimismo, en cuanto a la actualización del monto de la recompensa, la jurista destacó que la suma vigente no solo es insuficiente, sino que ademas es desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso. Con respecto a ese monto vigente de $5.000.000, la letrada señaló: "Tal monto resulta ridículo e ilógico si se lo compara con los parámetros que el propio Estado Nacional ha aplicado en otros casos de desaparición de personas, incluso aquellos de menor repercusión pública, donde se han dispuesto recompensas significativamente superiores".