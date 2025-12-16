40 despidos en una importante fábrica de neumáticos

40 despidos en una fábrica de neumáticos.

El gobierno de Javier Milei generó una fuerte crisis económica que provocó el cierre de empresas y despido de trabajadores. Un ejemplo de esto es la situación que viven los empleados de una importante fábrica de neumáticos que llevó adelante 40 desvinculaciones.

Los trabajadores de Neumáticos IBF, en la ciudad de Córdoba, denunciaron esta situación así como que la empresa pretende “flexibilizar" las condiciones de trabajo y no respetar el convenio colectivo.

La firma realiza neumáticos de competición para karting en Córdoba y este lunes los trabajadores se encontraron con el portón de ingreso cerrado. Luego comenzaron a llegar los telegramas de despido.

Por este motivo llevaron adelante un reclamo junto con el gremio SUTNA en la planta pero fueron desalojados por la Policía de Córdoba. Miguel Díaz, delegado en IBF, expresó a Canal 10 que "la forma en la que se está moviendo la patronal viola todo tipo de leyes laborales".

Desde la empresa justifican los recortes y despidos aduciendo una baja de la rentabilidad de sus productos, aunque desde el sector de los trabajadores, afirmaron que no se presentó ningún pedido de Proceso Preventivo de Crisis.

Los trabajadores aseguran que los despidos son ilegales

"Esto no es algo aislado que nos pasa solo a nosotros, pasa en todos lados, hay cierres de fábricas en todo el país. Sabemos la situación que están viviendo los trabajadores en toda la Argentina", enfatizó Díaz.

En esa línea, el delegado agregó: "No podes venir y cerrar una fábrica con los trabajadores dentro de la noche a la mañana sin tener que presentar pruebas a nadie". Explicó además que "llegaron tres escribanos al lado de patovicas a presentar una documentación", la cual sostuvo que "es ilegal, viola la ley de empleo que dice que tenes que presentar papeles, balances que avalen la crisis y esto no pasó".

También marcó que desde la empresa afirmaron que "el margen de rentabilidad no es el que ellos quieren y en el telegrama dicen que van a cerrar la fábrica".

Por último recalcó que "hay compañeros de hasta 20 años de antigüedad en la empresa" y contó que tuvieron una audiencia dentro de la planta "que pasó a cuarto intermedio por la intervención de la Policía".

"Vamos a continuar con la audiencia, a tratar de llegar a un diálogo y el sindicato afirmó que van a hacer un paro, vamos a seguir luchando por nuestros puestos de trabajo", concluyó Díaz.