Acinar suspendió 2500 trabajadores.

La crisis económica que generó el gobierno libertario de Javier Milei impactó duramente en la industria nacional y la metalúrgica no es la excepción. En ese contexto, Acindar paraliza su actividad y suspende trabajadores hasta 2026.

Son 2.500 empleados los afectados tras el acuerdo que firmó la empresa con la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) de Villa Constitución, Santa Fe, para la planta local que hace tiempo opera al 60 por ciento de su actividad.

Por la baja de la producción por la crisis económica, la empresa ya venía realizando un esquema de rotación desde el 2024 que se extenderá desde este lunes 15 de diciembre hasta el 11 de enero.

“Desde la semana pasada, prácticamente toda la planta está parada”, afirmaron desde la empresa. El acuerdo, que está pendiente de homologación por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, fija una rotación equitativa entre los operarios y una baja salarial.

En ese sentido, el sueldo irá descendiendo de forma escalonada durante el 2026:

83 por ciento del salario en enero y febrero

81 por ciento en marzo y abril

80 por ciento en mayo, junio y julio

78 por ciento en agosto y septiembre

75 por ciento en octubre, noviembre y diciembre

Esto se da en medio de una caída que vive el sector por las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. El Indec informó una caída interanual del 2,9 por ciento en el Índice de Producción Industrial manufacturero durante octubre.

En ese sentido, la producción de acero en Santa Fe registró una baja interanual del 45 por ciento. Según la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), el nivel alcanzado resulta el más bajo en 17 años.

Desde Acindar reclaman contra la desindustrialización

El CEO de Acindar, Federico Amos, se refirió a la situación de la empresa y la industria en el Congreso Alacero que se desarrolla en Cartagena de Indias. Allí sostuvo: "En Argentina hacen falta las reformas, también estabilidad, recuperación del crédito, para que podamos desenvolvernos en condiciones de competencia equilibrada, competir todos en la misma cancha".

"Hay un proceso de desindustrialización. La industria tiene empleos de mucha calidad, desarrolla cadenas de valor, impulsa la educación, trae tecnología de punta y genera desarrollo al país y a las personas. Entonces, decirle no a la industria va a tener consecuencias", sumó.

Además, consideró que "la situación impositiva ya no puede continuar así" y que "la demanda tiene que fortalecerse, principalmente a través del crédito, se debe priorizar generar trabajo". Acindar pasó de producir entre 100 mil y 120 mil toneladas mensuales de acero en sus distintas manufacturas, a solo 50.000 en los últimos meses.