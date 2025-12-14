El tren más bonito del mundo: la joya oculta que conecta lugares inolvidables

El tren es el medio de transporte que los turistas eligen para recorrer Europa. Como el continente no es tan extenso, son millones de personas las que pueden aprovechar para conocer varios países en pocos días. Además, las empresas ferroviarias ofrecen servicios de todo tipo para realizar los trayectos con la mejor comodidad posible.

Uno de estos servicios conecta grandes ciudades, villas costeras y zonas rurales, a su vez combina patrimonio cultural, gastronomía regional y naturaleza. Se trata de un tren turístico equipado con suites, salones y coches restaurados que mantienen la estética ferroviaria del siglo XX.

Además, el servicio se complementa con excursiones guiadas, visitas a monumentos y recorridos en colectivos que complementan la ruta. Este tren es conocido como el Transcantábrico, uno de los elegidos por sus vistas panorámicas del viejo continente, que une San Sebastián con Santiago de Compostela en un trayecto de 8 días.

Qué es el tren Transcantábrico

El tren Transcantábrico es uno de los 14 trenes de lujo que circulan alrededor del mundo. Se trata de uno legendario que, junto al Costa Verde Express y el Al Ándalus, integra las tres opciones que ofrece Renfe (la empresa pública de transporte ferroviario de España).

Durante su trayecto, se pueden visitar sitios maravillosos como Santander, Oviedo, Gijón y Bilbao. Por lo tanto, es una oportunidad para conocer el Norte de España a bordo de un lujoso hotel sobre rieles rodeado de glamour, con atención exclusiva y máxima comodidad.

Cuánto sale el tren Transcantábrico

El valor es la gran suite es de 19.800 euros (cabina doble a 9900 por persona) o de 17.100 (cabina individual). Según el sitio oficial del tren, se puede pagar con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard y Amex), transferencia bancaria y Paypal. Además, se puede pagar con pesos argentinos y otras monedas locales (euros, dólares, libras, peso mexicano y peso colombiano).

Los precios de ambas opciones incluyen alojamiento en suite con todas las comidas a bordo y externas, actividades, excursiones y consumiciones dentro del tren. Uno de los servicios que destaca es la gastronomía local, por lo que durante el viaje se podrá degustar de fabada, cocochas en salsa verde o un bacalao al pilpil, entre otras delicias, todo depende del punto en el que se encuentren.

Los pasajeros se encontrarán con un coche restaurante forrado de madera, butacas de terciopelo y una mesa montada con elegancia francesa. El tiempo para cocinar en el tren es limitado, ya que cuando está en movimiento hay preparaciones que no se pueden hervir o freír.

Qué ciudades puedo conocer con el tren Transcantábrico

El trayecto cruza por cuatro comunidades autonómas: País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, con paradas programadas y visitas guiadas en cada destino.

Cronograma del recorrido: