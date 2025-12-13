El tierno gesto de una figura de Racing con dos hinchas antes de la final vs. Estudiantes de La Plata

El tierno gesto de una figura de Racing con dos hinchas antes de la final

Racing enfrentará a Estudiantes de La Plata este sábado 13 de diciembre por la final del Torneo Clausura y un futbolista de la "Academia" fue noticia poco antes de dicho compromiso. El jugador en cuestión tuvo un noble gesto con dos hinchas en la previa de dicho compromiso que tendrá lugar desde las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y rápidamente se viralizó. Se trata de Gastón Martirena, pieza clave en el equipo de Gustavo Costas.

Si bien no tiene la titularidad asegurada después de perderse el cruce con Boca Juniors en semifinales por cumplir una fecha de suspensión, el defensor uruguayo es parte del plantel y muy probablemente ocupe un lugar entre los suplentes. Antes de ello, se encontró con dos fanáticos con los que tuvo un accionar tierno que no pasó inadvertido en las redes sociales. Un padre y su hijo no iban a poder ingresar a la cancha y el lateral lo hizo posible horas antes de jugar.

El tierno gesto de Martirena con un padre y su hijo, hinchas de Racing antes de la final vs. Estudiantes de La Plata

Los protagonistas llegaron desde San Marcos Sierra, Córdoba, sin boleto a Santiago del Estero, pero con la ilusión de alentar a la "Academia" en esta gran final. El trayecto fue largo, ya que recorrieron los 550 kilómetros parte a pie (al menos 25 kilómetros) y el resto con vehículos que los fueron acercando a destino. Gabriel Rojas fue quien los contactó al enterarse de esta historia y no dudó en ayudarlos consiguiendo las entradas.

Luego, Gastón Martirena se ocupó del resto comunicándose directamente con el padre del pequeño hincha y lo mismo hizo el hijo de Gustavo Costas. De esta manera, horas antes del partido se llevó a cabo el encuentro entre el futbolista y los fanáticos, a los que sin dudas les cumplieron el sueño. Por supuesto, ahora dependerá del equipo ganar el partido para sumar una estrella más para la historia del elenco de Avellaneda.

Gastón Martirena tuvo un gran gesto con dos hinchas de Racing antes de la final vs. Estudiantes de La Plata

El posible 11 de Racing y Estudiantes de La Plata para jugar la final del Clausura

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari; Adrián "Maravilla" Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre la "Academia" y el "Pincha" por la gran final del Torneo Clausura se jugará este sábado 13 de diciembre de 2025, a partir de las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez además de Héctor Paletta en el VAR y será transmitido en vivo tanto por ESPN Premium como en TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.