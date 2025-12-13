Ciudad ucraniana de Odesa sufre amplios apagones tras ataque ruso

Consecuencias del ataque con misiles y drones rusos en Odesa

La ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania, y la región circundante sufrieron importantes apagones el sábado tras un gran ataque ruso nocturno a la red eléctrica que dejó sin electricidad a más de un millón de hogares.

El presidente Volodímir Zelenski dijo que Rusia había atacado Ucrania con más de 450 drones y 30 misiles.

"Lo peor del ataque fue contra nuestro sistema energético, en el sur y en la región de Odesa", escribió Zelenski en Telegram, agregando que miles de familias de siete regiones de toda Ucrania se quedaron sin electricidad.

La primera ministra, Yulia Svyrydenko, dijo que se trataba de uno de los mayores ataques de la guerra contra Odesa, donde se habían interrumpido la oferta de electricidad y agua. Afirmó que se estaban llevando suministros de agua no potable a zonas de la ciudad.

El ministro del Interior ucraniano, Ihor Klymenko, dijo que más de un millón de hogares de toda Ucrania se habían quedado sin electricidad y que cinco personas habían resultado heridas como consecuencia del ataque.

El operador de la red eléctrica ucraniana dijo que un "número significativo" de hogares se había quedado sin electricidad en las regiones meridionales de Odesa y Mikoláiv, y que la parte controlada por Ucrania de la región de Jersón, en la línea del frente, estaba totalmente sin electricidad.

Moscú ha bombardeado regularmente el sistema energético de Ucrania desde su invasión en 2022, provocando apagones diarios durante horas en todo el país.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el sábado que había llevado a cabo ataques contra instalaciones energéticas y militares-industriales ucranianas.

Con información de Reuters