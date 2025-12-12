Quién compró el juego de té con el que Yiya Murano envenenó a sus amigas

Mercedes Bolla Aponte de Murano, mejor conocida como Yiya Murano, se volvió conocida en todo el país luego de ser condenada en el año 1985 por el macabro asesinato de sus tres amigas, a quienes envenenó dándoles té con cianuro, para evitar pagar deudas que tenía con ellas. Recientemente, un empresario de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, compró el juego de té con el que Murano intoxicó a Nilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y Carmen Zulema del Giorgio Venturin. La vajilla ya había sido ofrecida en una subasta en el año 2023.

Martín Murano, hijo de la conocida como la "envenenadora de Monserrat", había ofrecido esta vajilla de gran valor simbólico en el año 2023, momento en el que llegó a recibir ofertas de hasta 10.000 dólares. El hijo de Yiya confirmó en ese entonces que el dinero recaudado sería utilizado para financiar a una institución dedicada al rescate de perros y gatos callejeros. Sin embargo, la subasta nunca se concretó.

Finalmente, la transacción se llevó a cabo en una escribanía entre José Perrucio y Martín Murano. Perrucio es un empresario de la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia, quien hace algunos años habría comprado un auto Mercedes Benz que perteneció a Susana Giménez.

El empresario chubutense vuelve a quedar en el foco mediático luego de varios años, ya que el auto que adquirió perteneciente a Susana en una subasta fiscal, sería el icónico vehículo que envolvió a la diva en un escándalo por presunta importación fraudulenta.

Por su parte, esta compra reactiva uno de los casos policiales más icónicos de la Argentina. El envenenamiento de sus amigas perpetrado por Yiya Murano en el año 1979 fue uno de los hechos criminales más mediáticos del país, motivo por el cual recientemente se estrenó una serie basada en la vida de esta mujer.

La serie de Yiya Murano

Recientemente, la plataforma de Flow estrenó "Yiya", una biopic sobre la vida de esta asesina que aún es recordada por sus crímenes cometidos a fines de los 70.

Yiya es una miniserie biográfica que nos cuenta cómo Yiya Murano, a quien se tiene como la primera asesina serial del país, estafó y envenenó a sus amigas.

Esta serie cuenta con 5 episodios de 30 minutos y se desarrolla en el presente, siguiendo a un periodista que investiga y reconstruye los eventos previos a los crímenes de Murano. El elenco de esta miniserie cuenta con grandes figuras como Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonópulos y Boy Olmi.