La reforma laboral se demora y se complican los planes de Milei para diciembre

La reforma laboral no tendrá media sanción en diciembre, tal cual eran los planes de los Milei. La conformación de las comisiones, las decenas de expositores y una dura recolección de votos dejará al Gobierno sin media sanción este mes, como deseaba el Presidente. Algunos en Casa Rosada creen que 2026 queda muy lejos. El crédito de la victoria electoral se acaba.

El viaje sin sentido de Javier Milei a Noruega también hizo perder tiempo al Gobierno, en un mes donde cada día es valioso para el oficialismo. En voz baja hubo algunas quejas. Sobre este tema: ¿de quién fue la culpa de que el Presidente vaya a buscar una foto con Corina Machado a Oslo que finalmente no trajo? La última vez que pasó un hecho similar (con Donald Trump) hubo fuertes reproches contra Gerardo Werthein. Al tiempo lo echaron. ¿Habrá algún vuelto contra el Canciller Pablo Quirno?

A los problemas burocráticos para sacar una ley exprés que encontró el Gobierno apareció otro. La oposición reclama con argumentos válidos que la reforma laboral debe ingresar por Diputados y no por el Senado porque se modifican cuestiones tributarias y la Constitución Nacional así lo manda. En el Gobierno quieren insistir en entrar por la cámara alta. Otro escollo.

La oposición no quiere un tratamiento exprés. De hecho está previsto que haya decenas de expositores para debatir el proyecto. Algunos hablan de que puede llegar a haber hasta más de 100. Eso demandará varios días.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, apura la conformación de las comisiones pero será también otro largo debate entre los partidos. Un dolor de cabeza más para Milei.

En el Gobierno pretendían tener la media sanción y la reforma laboral aprobada en el Senado antes del 30 de diciembre. Pero algunas fuentes libertarias ya confirman el peor escenario: "Es imposible que salga algo este mes", expresó una de ellas, que vive el día a día del debate, ante El Destape.

Milei quiere aprovechar el viento de la victoria electoral en octubre y el buen momento en su imagen positiva. Sabe que el debate público será clave para convencer a la sociedad y a senadores y diputados. Pero el veranito puede llegar a su fin en breve.

El poroteo está complicado para la Casa Rosada. Con los 21 propios violetas, necesita 15 senadores más. Hoy tiene 13, entre PRO, UCR y provincias amigas como Misiones, Corrientes, Mendoza y Catamarca. Pero no le sobra nada. Dependerá de ausencias que siempre suelen ser problemáticas. O de algún pase de magia de la dupla Colo-Toto con algún díscolo.

Diego Santilli sigue prometiendo el oro y el moro a los gobernadores dialoguistas. ¿Será cierto que Luis Caputo está enojado con el Colo porque promete imposibles y para adentro del Gobierno dice "Todo depende de Toto"? Habladurías.

Igualmente, el Gobierno se sigue moviendo para llegar a tener un número que no le haga pasar sobresaltos en medio de la votación. Es otro de los motivos por el cual habrá demora para la reforma laboral, que se debatiría recién entre enero y febrero de 2026. No vaya a ser cosa que los libertarios se sienten en el recinto y le voten en contra de la ley.