Alerta en el AMBA: el CONICET detectó medicamentos en el agua y hay preocupación

Recientemente, científicas y científicos del CONICET realizaron un importante estudio sobre los medicamentos que se encuentran en los ríos y arroyos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Dicho informe fue publicado en la revista Environmental Toxicology and Chemistry y está dando de qué hablar.

La investigación se hizo a partir de muestras tomadas por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizadas en los ríos Reconquista, Matanza-Riachuelo, Luján y los arroyos Maldonado, Del Gato, Pescado y Espinillo. Tras analizar ese muestreo, las y los expertos concluyeron que existe presencia de drogas como paracetamol, ibuprofeno y atenolol.

También se encontraron carbamazepina, diversos analgésicos, viagra (aumentando su presencia en el verano) y por supuesto, otros medicamentos para enfermedades respiratorias.

Ríos cercanos a asentamientos urbanos, mayor contaminación

El objetivo central de esta investigación por parte de investigadores del CONICET era tener información fehaciente de cómo se contamina el agua estando próxima a grandes urbes y asentamientos humanos.

"Nuestra hipótesis de trabajo era que existe una relación entre la presencia o no de asentamientos humanos y la disponibilidad o no de servicios, y su impacto sobre la calidad del agua superficial, en particular en lo relativo a la contaminación por fármacos", expresó el investigador del CONICET, Pedro Carriquiriborde.

De hecho, algunas de las conclusiones que se mencionan en el estudio habla de este punto: mientras en lugares rurales o alejados de las ciudades se encontraron tan solo dos o tres tipos de medicamentos, en sitios urbanos se hallaron al menos 16 fármacos.

Además, lógicamente, el número de medicamentos aumenta si en la zona no hay red cloacal disponible. En cuanto a números globales, los investigadores sostuvieron que en Argentina se encontró una notable cantidad de paracetamol, mucho más que en otros países alrededor del mundo.

"La lista de los más aparecidos está liderada por el antiepiléptico carbamazepina, en primer lugar, y le siguen el paracetamol, el ibuprofeno, y el atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia. Son grupos terapéuticos bien diferentes", enumeró Daniela Pérez, becaria del CONICET.