La ciencia lo hizo de nuevo. Comenzó el streaming del Conicet en Río Negro y ahora todas y todos podrán ver en vivo cómo se buscan dinosaurios en la Patagonia.

Después del éxito del stream en la expedición al cañón submarino de Mar del Plata, la apuesta se renueva con un desafío diferente. En vez de explorar el fondo del mar, en Río Negro buscarán restos fósiles de dinosaurios en un circuito terrestre.

Desde el 6 hasta el 10 de octubre, la Patagonia argentina será el escenario de la primera expedición paleontológica transmitida completamente en vivo. El proyecto es liderado por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), que depende del CONICET, y el Museo Argentino de Ciencias Naturales junto a la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y National Geographic.

Dónde y cómo ver el streaming del Conicet en Río Negro

Todos los días entre las 11:00 y las 12:30, y entre las 17:00 y las 18:30, todas las personas alrededor del mundo podrán ver en vivo la expedición en Río Negro a través del canal de YouTube @paleocueva_lacev y la cuenta de Instagram @paleocueva.lacev.

El campamento base esta instalado a 30 kilómetros de General Roca. El equipo de científicos y divulgadores compartirán en tiempo real las excavaciones que van a realizar en una zona donde ya se han documentado al menos diez especies inéditas. Se espera encontrar anfibios, reptiles, pequeños mamíferos y un impresionante dinosaurio carnívoro.

La transmisión de las excavaciones se mostrará desde el 6 al 10 de octubre, donde los científicos intentarán recuperar el esqueleto completo del mencionado dinosuario.

Relevancia internacional

La experiencia se denomina "Expedición Cretácica I - 2025" y persigue el principal objetivo de recuperar el esqueleto completo del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio carnívoro del cual encontraron una garra en la última expedición.

La investigación tiene relevancia internacional porque estos fósiles podrían pertenecer a una especie desconocida de la cual la ciencia no tiene registro hasta el momento. El yacimiento tiene una antigüedad estimada de 70 millones de años y es considerado como una de las "ventanas más completas del continente".

La expedición no solo intentará hallar fósiles y herramientas, sino también compartir ciencia con el público. Las transmisiones permitirán enviar preguntas en vivo y participar de charlas nocturnas con las y los investigadores. El equipo que integra la experiencia cuenta con internet satelital de alta velocidad para poder garantizar la interacción.