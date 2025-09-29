Se trata de una innovación que marca un avance "significativo e independiente" en el tratamiento mínimamente invasivo de fracturas, una de las lesiones clínicas más comunes.

China revoluciona la ciencia y la medicina con una creación impensada: el primer "pegamento de huesos". Se trata de una innovación que marca un avance "significativo e independiente" en el tratamiento mínimamente invasivo de fracturas, una de las lesiones clínicas más comunes.

En algunas ocasiones, las lesiones son una de las causas de discapacidad entre pacientes jóvenes y de mediana edad, como así también de mortalidad entre los adultos mayores. A partir de los avances de la tecnología médica moderna, con el uso de dispositivos metálicos de fijación interna, como tornillos y placas, el pronóstico general de las fracturas experimentó una transformación drástica.

Sin embargo, aún representan un gran desafío las fracturas conminutas, son aquellas que involucran fragmentos óseos pequeños. En este sentido, el doctor Lin Xianfeng, uno de los encargados del "pegamento para huesos", resaltó que destaca su "amplio portencial de aplicación", según consignó The China Academy.

"Es adecuado para casi todo tipo de fracturas, en casi cualquier parte del cuerpo y en todas las escalas, especialmente para fragmentos óseos diminutos que los dispositivos tradicionales no pueden reparar. Gracias a su rápida adhesión y facilidad de uso, podría utilizarse en el futuro para el tratamiento urgente de fracturas durante operaciones militares, operaciones de socorro en casos de desastre y otras situaciones especiales", explicó Lin.

¿Cómo nació el "pegamento para huesos"?

La innovación recibió el nombre de Bone 02, inspirado en el "pegamento 502", como un símbolo de esperanza que esperan brinden una adhesión igualmente fuerte y una aplicación generalizada en ortopedia.

El Bone 02 se verificó en más de 150 casos en centros médicos de todo el país para determinar su valor clínico. En uno de ellos, un trabajador sufrió una fractura conminuta del radio distal a causa de un traumatismo. Tradicionalmente, el tratamiento requería una gran incisión para implantar placas y tornillos, lo que causaba un traumatismo significativo, conllevaba riesgo de adherencia tendinosa o daño nervioso, y requería una segunda cirugía para su extracción.

Pero al usar la tecnología adhesiva Bone 02, "el equipo completó la adhesión y fijación precisa de los fragmentos óseos en tan solo 3 minutos mediante una incisión mínimamente invasiva de 2-3 centímetros, simplemente inyectando el material adhesivo".

Según el reporte de seguimiento, "a los tres meses mostró una excelente cicatrización sin complicaciones, con la recuperación completa de la función de la muñeca".

¿Cómo seguirá el desarrollo del "pegamento para huesos"?

La investigación fue publicada en la revista Nature, por lo que se convierte en el primer logro de propiedad intelectual completamente original en la ortopedia china. El equipo de investigación considera en realizar aplicaciones más amplias y anticipan ensayos clínicos para implantes dentales y una "fijación espinal mínimamente invasiva como alternativas a los métodos convencionales".

Esta investigación partió del Hospital Sir Run Run Shaw de la Universidad de Zhejiang y como parte de su compromiso con la ciencia ortopédica. Cai Xiujun, presidente de la institución médica, aseguró que el Bone 02 nación de las "necesidades clínicas" y los diferentes problemas que enfrentan.