Lo primero es preparar un refugio seguro dentro de tu casa para ellos.

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los fuegos artificiales son protagonistas en muchas fiestas, pero para las mascotas representan un verdadero desafío. Tanto perros como gatos tienen una audición mucho más aguda que la de las personas, lo que hace que los ruidos fuertes les resulten especialmente perturbadores.

Para entenderlo mejor, basta con saber que los perros pueden captar sonidos de hasta 65.000 hertzios, mientras que los humanos apenas percibimos hasta 20.000 hertzios. Esta diferencia explica por qué los estruendos de los fuegos artificiales impactan con tanta fuerza en ellos, generando miedo y altos niveles de estrés.

Los especialistas explican que ante estos ruidos intensos, el organismo de las mascotas libera hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol, preparándolos para enfrentar una amenaza. Sin embargo, la exposición repetida a estos sonidos durante las fiestas puede afectar seriamente su bienestar.

Los veterinarios advierten que el miedo provocado por los fuegos artificiales puede manifestarse en síntomas físicos y cambios de conducta, que van desde temblores y jadeos hasta intentos de escapar o esconderse.

Ante esta situación, es fundamental crear un espacio seguro dentro del hogar para que las mascotas puedan sentirse protegidas. Mantenerlos en un ambiente cerrado, tranquilo y con poco ruido ayuda a minimizar el impacto de las vibraciones y facilita que se calmen.

Además, si la casa tiene terraza, jardín o balcón, es clave que los perros y gatos permanezcan dentro durante los momentos de mayor estruendo. El miedo puede hacer que intenten escapar o se lastimen, aumentando el riesgo de pérdidas o accidentes.

Con un poco de previsión y cuidados, es posible que las mascotas transiten las fiestas con menos estrés y más tranquilidad, evitando que los fuegos artificiales se conviertan en una fuente de miedo y sufrimiento para ellos.

Podés usar música tranquila para tapar un poco el ruido externo.

