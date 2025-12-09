Cómo evitar que tu gato rompa el arbolito de Navidad: las claves según un experto

En Argentina ya llegó el momento de armar el árbol de Navidad y para los dueños de los gatos que el arbolito se mantenga en pie puede ser todo un desafío. Si bien para muchos es divertido ver a los felinos treparlo y jugar con los adornos, para quienes lo sufren existe un truco casero para alejar a tu mascota y evitar que lo destruya.

Cuál es el truco para alejar a los gatos del arbolito de Navidad, según un especialista

El veterinario influencer José María Zamora (@Chemanimals) compartió una preparación casera infalible para alejar a los gatos del árbol de Navidad. Se trata de una especie de "repelente" que lleva ingredientes fáciles de conseguir y es muy fácil de preparar.

Ingredientes

4 cucharadas de hojas de menta seca y triturada

Cáscara de pomelo

El jugo de un limón entero

Un chorrito de limpiador con aroma de pino

Preparación y uso

La preparación es más que simple, solo tenés que colocar todos los ingredientes en una botella con atomizador y dejarlos asentarse por al menos dos horas. Pasado ese tiempo podés rociar el arbolito navideño, especialmente en la base, para que el olor "espante" a tus mascotas y ya no quieran treparse, ni robarse los adornos navideños para jugar.

A pesar de que puede parecer gracioso que jueguen, el experto señaló que es una medida de prevención contra ciertos accidentes que podrían ser peligrosos como que los gatos muerdan el cable de las luces navideñas o se queden enroscados en el árbol.

Otros consejos para evitar que tu gato tire tu arbolito navideño

Además del "repelente" hay otros claves que podés tener en cuenta para evitar que tu mascotas se trepen, tiren o muerdan tus adornos navideños. Ellos son: