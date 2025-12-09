Cómo evitar que tu gato rompa el arbolito de Navidad: las claves según un experto

En Argentina ya llegó el momento de armar el árbol de Navidad y para los dueños de los gatos que el arbolito se mantenga en pie puede ser todo un desafío. Si bien para muchos es divertido ver a los felinos treparlo y jugar con los adornos, para quienes lo sufren existe un truco casero para alejar a tu mascota y evitar que lo destruya.
Cuál es el truco para alejar a los gatos del arbolito de Navidad, según un especialista
El veterinario influencer José María Zamora (@Chemanimals) compartió una preparación casera infalible para alejar a los gatos del árbol de Navidad. Se trata de una especie de "repelente" que lleva ingredientes fáciles de conseguir y es muy fácil de preparar.
Ingredientes
- 4 cucharadas de hojas de menta seca y triturada
- Cáscara de pomelo
- El jugo de un limón entero
- Un chorrito de limpiador con aroma de pino
Preparación y uso
La preparación es más que simple, solo tenés que colocar todos los ingredientes en una botella con atomizador y dejarlos asentarse por al menos dos horas. Pasado ese tiempo podés rociar el arbolito navideño, especialmente en la base, para que el olor "espante" a tus mascotas y ya no quieran treparse, ni robarse los adornos navideños para jugar.
A pesar de que puede parecer gracioso que jueguen, el experto señaló que es una medida de prevención contra ciertos accidentes que podrían ser peligrosos como que los gatos muerdan el cable de las luces navideñas o se queden enroscados en el árbol.
Otros consejos para evitar que tu gato tire tu arbolito navideño
Además del "repelente" hay otros claves que podés tener en cuenta para evitar que tu mascotas se trepen, tiren o muerdan tus adornos navideños. Ellos son:
- Ubicación estratégica: evitá colocar el árbol en zonas de fácil alcance para tus gatos, como cerca de muebles o repisas que le den envión para saltar hacia el y tirarlo.
- Decorá de forma inteligente: es clave que los adornos sean resistentes y evitar colocar piezas frágiles o muy chiquitas en ramas bajar. Fundamentalmente, para evitar accidentes peligrosos para tu mascota.
Es clave que árbol tenga una base sólida y no tenga adornos frágiles en las ramas de abajo
- Asegurá la base: el árbol tiene que estar bien agarrado, con una base pesada para que no se caiga ni se incline si el gato salta o juega con sus ramas.