Chau guirnaldas de Navidad: la tendencia en decoración que será furor estas Fiestas

Las clásicas guirnaldas están dando un paso al costado. Este 2025, una nueva tendencia conquista los árboles de Navidad y promete convertirse en la favorita de quienes buscan una estética moderna, natural y minimalista. Se trata de los hilos de madera. Livianos, cálidos y versátiles, se imponen como el detalle que redefine por completo la decoración festiva.
La decoración navideña está girando hacia materiales nobles y texturas orgánicas, y la madera se volvió protagonista. Los hilos de madera acompañan esa búsqueda ya que aportan calidez sin saturar, funcionan con cualquier paleta y combinan perfectamente con estilos nórdicos, modernos o incluso clásicos.
Cómo incorporar los hilos de madera al árbol
Hay varias formas creativas de sumar hilos de madera sin complicarte:
- En líneas verticales: desde la punta hacia abajo, logrando un efecto estilizado.
- Dentro del follaje: escondidos entre las ramas para dar profundidad y un toque artesanal.
- Con luces cálidas: la combinación resalta la textura de la madera y genera un clima acogedor.
- Como adorno principal: reemplazan por completo a las guirnaldas y ordenan visualmente el árbol.
Cómo armar un árbol moderno con esta tendencia
Elegir uno o dos estilos de hilos de madera para mantener coherencia.
- Incorporar luces cálidas.
- Sumar adornos simples: estrellas limpias, esferas mate, figuras planas.
- Elegir una paleta neutra con blancos, verdes naturales, tonos de madera y dorados suaves.
- Con estos pasos, el árbol gana un espíritu moderno, natural y sumamente armónico.
Cuándo se arma el árbol en Argentina
Como cada año, las familias argentinas se preparan para decorar la casa el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Es una tradición que marca el inicio oficial de la temporada navideña con luces, rituales, encuentros y, ahora, árboles más minimalistas que nunca.