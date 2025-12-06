Chau guirnaldas de Navidad: la tendencia en decoración que será furor estas Fiestas.

Las clásicas guirnaldas están dando un paso al costado. Este 2025, una nueva tendencia conquista los árboles de Navidad y promete convertirse en la favorita de quienes buscan una estética moderna, natural y minimalista. Se trata de los hilos de madera. Livianos, cálidos y versátiles, se imponen como el detalle que redefine por completo la decoración festiva.

La decoración navideña está girando hacia materiales nobles y texturas orgánicas, y la madera se volvió protagonista. Los hilos de madera acompañan esa búsqueda ya que aportan calidez sin saturar, funcionan con cualquier paleta y combinan perfectamente con estilos nórdicos, modernos o incluso clásicos.

Cómo incorporar los hilos de madera al árbol

Hay varias formas creativas de sumar hilos de madera sin complicarte:

En líneas verticales: desde la punta hacia abajo, logrando un efecto estilizado.

Dentro del follaje: escondidos entre las ramas para dar profundidad y un toque artesanal.

Con luces cálidas: la combinación resalta la textura de la madera y genera un clima acogedor.

Como adorno principal: reemplazan por completo a las guirnaldas y ordenan visualmente el árbol.

Los hilos de madera son una opción moderna y minimalista para decorar el arbolito de Navidad.

Cómo armar un árbol moderno con esta tendencia

Elegir uno o dos estilos de hilos de madera para mantener coherencia.

Incorporar luces cálidas.

Sumar adornos simples: estrellas limpias, esferas mate, figuras planas.

Elegir una paleta neutra con blancos, verdes naturales, tonos de madera y dorados suaves.

Con estos pasos, el árbol gana un espíritu moderno, natural y sumamente armónico.

Cuándo se arma el árbol en Argentina

Como cada año, las familias argentinas se preparan para decorar la casa el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Es una tradición que marca el inicio oficial de la temporada navideña con luces, rituales, encuentros y, ahora, árboles más minimalistas que nunca.