Chau guirnaldas de Navidad: la tendencia en decoración que será furor estas Fiestas

Tras años como protagonistas, las guirnaldas fueron reemplazadas por otra tendencia navideña con una estética moderna, cálida y minimalista.

06 de diciembre, 2025 | 15.18

Las clásicas guirnaldas están dando un paso al costado. Este 2025, una nueva tendencia conquista los árboles de Navidad y promete convertirse en la favorita de quienes buscan una estética moderna, natural y minimalista. Se trata de los hilos de madera. Livianos, cálidos y versátiles, se imponen como el detalle que redefine por completo la decoración festiva.

La decoración navideña está girando hacia materiales nobles y texturas orgánicas, y la madera se volvió protagonista. Los hilos de madera acompañan esa búsqueda ya que aportan calidez sin saturar, funcionan con cualquier paleta y combinan perfectamente con estilos nórdicos, modernos o incluso clásicos.

Cómo incorporar los hilos de madera al árbol

Hay varias formas creativas de sumar hilos de madera sin complicarte:

  • En líneas verticales: desde la punta hacia abajo, logrando un efecto estilizado.
  • Dentro del follaje: escondidos entre las ramas para dar profundidad y un toque artesanal.
  • Con luces cálidas: la combinación resalta la textura de la madera y genera un clima acogedor.
  • Como adorno principal: reemplazan por completo a las guirnaldas y ordenan visualmente el árbol.

Los hilos de madera son una opción moderna y minimalista para decorar el arbolito de Navidad.

Cómo armar un árbol moderno con esta tendencia

Elegir uno o dos estilos de hilos de madera para mantener coherencia.

  • Incorporar luces cálidas.
  • Sumar adornos simples: estrellas limpias, esferas mate, figuras planas.
  • Elegir una paleta neutra con blancos, verdes naturales, tonos de madera y dorados suaves.
  • Con estos pasos, el árbol gana un espíritu moderno, natural y sumamente armónico. 

Cuándo se arma el árbol en Argentina

Como cada año, las familias argentinas se preparan para decorar la casa el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Es una tradición que marca el inicio oficial de la temporada navideña con luces, rituales, encuentros y, ahora, árboles más minimalistas que nunca.

