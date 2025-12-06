Evlay pone el cuerpo para Epidermis: "Trato de estar bien conmigo en cualquier lado"

Después de lanzar su nuevo disco EPIDERMIS y en la previa de lo que será su presentación oficial en Crobar Club este domingo 7 de diciembre, Evlay se tomó un rato para recibir a El Destape en el búnker que se armó en pleno Ciudad de Buenos Aires. Oriundo de Villa Caraza, Lanús, el productor reparte su tiempo entre Buenos Aires y Berlín, donde craneó y grabó su más reciente trabajo, del que por el momento presentó solo una parte, ya que se trata de una obra que consta de cuatro discos.

El lugar que eligió en Argentina para instalar su estudio, en la zona de la calle Warnes, solía ser una tornería; mientras que en Berlín tomó una destilería abandonada para instalarse. "Me gusta mucho reconvertir los espacios, capaz hay humedad, un poquito de grela, pero a mí me hace sentir bien ir armándolo de a poco", cuenta Evlay, en un descanso entre los ensayos para los shows de WOS en Obras. Y suma: "Armar un estudio tipo Miami con luces...laburando en ese tipo de entornos me pego un corchazo, no puedo. Ya lo hice y es como que no, un poco de todo eso llevó a hacer el disco allá y me encantó el proceso".

Facundo Yalve -como figura en su DNI- tiene bien claro qué lo llevó a trabajar en su nuevo disco a Berlín: tranquilidad. Es que reconoce que en Buenos Aires "hay mucho ruido", en el sentido de que siempre hay algún proyecto de otro artista amigo, un show en vivo o algo para hacer. "Después por otro lado, se respira mucha creatividad. Es como que todo parece una peli, todas las casas, los monumentos de la 2da Guerra. No estoy acostumbrado. Yo soy de Lanús, todas casas bajitas", agrega.

Pero así como las diferencias entre Caraza y Berlín son notorias, Evlay debió encontrar alguna similitud como para poder trabajar tranquilo. "Empecé en tratar de estar bien conmigo en cualquier lado", resume el productor.

Poner el cuerpo por Epidermis: un disco, un tatuaje

La tapa del nuevo disco de Evlay es literalmente su espalda, donde tiene tatuado no solo la primera parte de su obra compuesta por 4 placas sino también el concepto general del proyecto: Disfrute. La idea inicial fue hacer "un disco que tenga tatuado", que fue transformándose en algo más extenso gracias a que produjo 40 pistas. "El disco parte un poco de lo físico porque quiero que cuando lo escuches te puedas tomar el momento y no solo interpretarlo con los oídos. Es yo poner el cuerpo, tatuarme el disco, poder mostrarlo y que te genere algo".

"Cuando me hice el tattoo ya tenía los discos armados estructuralmente", detalla, al tiempo que exlica que al principio quería lanzarlos todos juntos, pero que las agendas de los artistas le complicaron el plan. "No te diría imposible porque se puede, pero combinar 40 feats es jodidísimo".

A la hora de elegir los artistas para colaborar, Evlay eligió no prestarle atención a los números: "Si la persona me cae bien, pegamos la mejor y realmente es un vínculo que puede madurar, es un tema. Esos lazos valen más que cualquier otra cosa, que la boludez de las reproducciones".

¿Cómo mantenés el equilibrio entre el hacer lo que verdaderamente querés y te gusta musicalmente y lo que necesitás para mantener la estructura con la que laburás?

- En otro momento esta cuestión de mantenerlo era hacer proyectos que capaz no me copaban tanto, agarrarlos y hacer algo que a mí me parecía que estaba bien. Metía mucho de lo que yo quería hacer en otro proyecto. Artísticamente los escucho y digo "está bueno", pero con los años digo "capaz me la mandé acá porque yo quería hacer esto". Y yo lo quería hacer, no es que lo necesitaba el proyecto. Ahí empezó esta dualidad de "yo puedo tener mi proyecto, hacer todo lo que se me canta el orto y con lo otro entender realmente la esencia que necesite y demás".

¿Lo encontraste ese híbrido?

- Recién ahora estoy encontrando un híbrido, que artistas con los que a mí me gusta laburar puedo ponerme de un lado, más allá de la producción musical, como una cuestión más de dirección creativa. Aunque no sé si lo encontré todavía. Justo Berlín me está generando un poco eso. El híbrido de la vida.

Si no conoces su trabajo, Evlay recomienda que empieces por Arrancármelo, con Wos, y Cicatrices, el EP que lanzó con el nombre de Antonio Algo, su alter ego con el que canta.

Evlay presenta Epidermis en Buenos Aires: fecha, lugar y entradas

El productor presentará de forma oficial su más reciente trabajo discográfica el próximo domingo 7 de diciembre en Crobar Club (Marcelino Freyre y Paseo de la Infanta, CABA). Todavía quedan entradas disponibles y las mismas pueden conseguirse a través de Bombo, en el siguiente link.