Sorteo del Mundial 2026: Argelia, rival de la Selección Argentina que vuelve después de 12 años

Argelia llega al Mundial 2026 tras 12 años de ausencias y sueña con sorprender a la Selección Argentina en un duelo que promete intensidad.

Argelia, tras una sequía de 12 años, selló su regreso al Mundial 2026 encabezada por Riyad Mahrez y será uno de los rivales de la Selección Argentina en el Grupo J. El resurgimiento de los Zorros del Desierto se dio con una notable capacidad técnica y, además, con un plantel maduro que podría convertirlo en un equipo sorpresivo en la Copa del Mundo.

El seleccionado argelino, entrenado por el suizo Vladimir Petkovića, consiguió su pasaje al Sorteo Mundial 2026 después de vencer 3-0 a Somalia, el 9 de octubre de 2025, en el Miloud Hadefi Stadium de Orán. Con ese triunfo, Argelia retomó la presencia en la Copa del Mundo por primera vez desde 2014, luego de quedar como líderes del Grupo G de las eliminatorias sin mayores sobresaltos.

Argelia, la selección africana que llega encendida al Mundial 2026: figuras, estilo y claves a seguir

Argelia vuelve al Mundial 2026 con una energía renovada, un plantel en alza y la sensación creciente de que puede ser una de las grandes sorpresas del torneo. Con Mahrez como líder, un nuevo goleador explosivo y una estructura táctica que crece partido a partido, los Zorros del Desierto llegan con argumentos de peso.

La figura total: Riyad Mahrez

El capitán es mucho más que un referente. Mahrez es la brújula del equipo, el que marca el ritmo, genera juego y aparece en los momentos decisivos.

Participó en goles clave durante la clasificación.

Suma experiencia de elite en Europa.

Será su último Mundial, lo que lo vuelve aún más determinante.

En este equipo, todo pasa por él: conducción, pelota parada, último pase y liderazgo emocional.

La aparición que ilusiona: Mohamed Amoura

El delantero del Wolfsburgo es hoy la gran carta de desequilibrio. Rápido, directo y con olfato goleador, Amoura llega en su mejor momento.

Marcó un doblete en el partido de la clasificación.

Ataca espacios, define bien y potencia el juego de Mahrez.

Es el jugador que más creció en el ciclo.

Si Mahrez es el cerebro, Amoura es la daga.

Una defensa sólida y experimentada

Argelia construye buena parte de su identidad en un bloque defensivo firme, con nombres que conocen este tipo de exigencia:

Aïssa Mandi, líder silencioso y referencia en la zaga.

Ramy Bensebaini, polivalente, fuerte y con salida limpia.

Ambos le dan al equipo algo clave en un Mundial: orden y personalidad.



Cómo quedó el Grupo J de la Selección Argentina

-Austria

-Argelia

-Jordania