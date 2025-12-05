L-Gante reveló qué vivió en la cárcel: "Empecé a dudar"

L-Gante habló como nunca antes de su estadía en prisión.

L-Gante volvió a hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida: los cien días que estuvo detenido. En una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece), el cantante reconoció que hubo un punto en el que sintió que podría no recuperar la libertad. “Lo empecé a dudar…”, confesó cuando el conductor le preguntó si temió quedarse preso por una “mala jugada” judicial.

El artista detalló que ese quiebre se dio recién avanzada su estadía en la cárcel. “Cuando ya iba cambiando por el tercer abogado, y eran días 70, 80, dije: borrar el tema, volví”, recordó. También relató que pasó sus primeras semanas en absoluta soledad: “Era una celda común, muy aislado. Inicié estando aislado”.

Con el correr de los días, la soledad comenzó a afectarlo. “En un momento pedí si me podían pasar un compañero porque estaba muy aburrido. Me iba a volver loco”, contó. Finalmente lo hicieron y el encuentro fue inesperado: “Cuando me vio, se volvió loco. Pero la llevamos bien y fue leve”. Más allá de las incomodidades, el músico aseguró que la experiencia le dejó una marca. “Aprendí. Hoy veo las cosas con más valor. Me han quitado la libertad por cierto plazo de tiempo y te das cuenta de lo valioso que es tener tu tiempo, ver a las personas que querés. Eso no tiene precio”, reflexionó.

La revelación de L-Gante en prisión

Incluso reveló que buscó transformar el encierro en motor creativo. “Fue un momento de mayor enfoque. Dije: ‘No quiero pasar mucho tiempo acá, pero tampoco quiero que sea tiempo perdido’. Entonces, con mi equipo, preparamos un álbum estando preso”, afirmó.