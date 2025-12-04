Concientización: Formosa desarrolló talleres de prevención de violencia de género en la localidad del Colorado

La provincia de Formosa desarrolló esta semana talleres de prevención de violencia de género en el Hospital “Dr. Santiago Opizzo Traverso”, en la localidad de El Colorado. Se llevaron adelante dos actividades preventiva y comunitarias en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, fecha establecida el 25 de noviembre en el mundo.

Las actividades reunieron a más de 300 personas entre niños, adolescentes y adultos, y se desarrollaron en el Instituto Adventista de la localidad. Las charlas se dictaron en los turnos mañana y tarde, y convocaron a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, además de padres, madres, docentes y directivos.

Los encuentros estuvieron a cargo de psicólogos y trabajadores sociales del hospital, con la colaboración de una coach ontológica, profesora del nivel inicial y capacitadora, quienes conformaron un equipo interdisciplinario dedicado a promover el diálogo, el intercambio y la reflexión.

La prevención como política de la provincia

El director del nosocomio, Rafael Silva, destacó la importancia de trabajar no solo sobre la violencia contra la mujer, sino también sobre problemáticas como bullying, grooming, comunicación asertiva y resolución de conflictos. Valoró además la participación activa de los estudiantes y docentes, quienes mostraron gran interés en cada tema abordado.

Las actividades combinaron exposiciones teóricas interactivas con diversas dinámicas grupales que facilitaron un aprendizaje colaborativo. Finalmente, Silva destacó la participación del Instituto Adventista por brindar el espacio para tratar cuestiones fundamentales en la construcción de una convivencia saludable dentro y fuera del ámbito escolar.

"Este tipo de propuestas, son parte de las políticas sanitarias implementadas desde el Gobierno de la provincia de Formosa para prevenir la violencia y promover, día a día, una mejor convivencia, apuntando a construir entornosmás seguros y respetuosos para todos", concluyó.

Capacitaciones en Formosa

El Gobierno de Formosa enfoca sus esfuerzos en potenciar la educación técnica y la capacitación laboral dirigidas específicamente a las comunidades rurales de la provincia, y busca la equidad educativa y el mejoramiento de la calidad de vida. Un ejemplo de este avance se observa en el Centro de Formación Profesional (CEA) N°1, situado en la comunidad rural El Progreso de Palo Santo.

En el Centro se articularon esfuerzos con diversos organismos públicos para mejorar el impacto de las acciones institucionales en el territorio, todo dentro del marco de un Proyecto de Desarrollo Local. Para los años 2026 y 2027, el plan incluye la realización de talleres y cursos de formación profesional y capacitación laboral que buscan validar saberes y desarrollar capacidades para incrementar la producción localidad.