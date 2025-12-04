La escapada para los "antisociales" y amantes de la historia: el pueblo que sufrió el poder de la naturaleza.

Están quienes aman las vacaciones a pura fiesta en Brasil, y otros que son más "antisociales". Para este último grupo, existe un pueblo en la provincia de Buenos Aires atravesado por la tragedia y la historia. Se trata de San Mauricio, una localidad que en el 2001 fue arrasada por la fuerza de la naturaleza con una gran inundación, que terminó por convertirla en un pueblo fantasma, ideal para una escapada.

San Mauricio pertenece al partido de Rivadavia, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. En sus épocas doradas contaba con una estación de ferrocarril, parte de la Línea Sarmiento, que conectaba con Bragado y General Pico. Su último censo fue en el 2010, donde se identificaron 18 habitantes, frente a los 28 del censo del 2001, pero actualmente se encuentra abandonado.

La historia de San Mauricio: el pueblo fantasma de Buenos Aires

La historia de San Mauricio se remonta al 22 de septiembre de 1884, momento de su fundación. Por aquel entonces, las tierras pertenecían al partido de Lincoln. Los hermanos Duva, Mauricio y Jacinto, inmigrantes italianos provenientes de Monte Murro, provincia de Potenza en Basilicata, llegaron al territorio alrededor de 1883. En viaje a través del "Camino de la Zanja", estos hermanos buscaban un lugar donde instalarse, y fue cuestión del destino que uno de los carruajes se detuviera por fuerza mayor en lo que futuramente sería San Mauricio. Plantaron un roble que traían desde su vieja aldea italiana y comenzaron la tarea de fundar el pueblo.

San Mauricio es un pueblo fantasma de la provincia de Buenos Aires.

Casi una década después comenzaría la construcción de la capilla de San Mauricio, específicamente un 12 de septiembre de 1892. Los costos de la edificación fueron aportados casi en su totalidad por los hermanos Duva, los bancos llevan los nombres de los donantes al igual que la pila bautismal. El Monseñor Antonio Espinosa, quien acompañó a Julio Argentino Roca como capellán en la “Campaña al Desierto” de 1879, fue el encargado de consagrarla como casa de Dios el 24 de diciembre de 1893.

A cuánto queda San Mauricio de la Ciudad de Buenos Aires

San Mauricio queda a unos 530 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar en auto o micro hay que tomar la Ruta Nacional 188. También se puede empalmar las RN7 y RN8 con aquella. Dependiendo de cuán cargada este la ruta, el trayecto dura entre unas 6 u 8 horas. Es una gran escapada para quienes quieren visitar un lugar diferente a los habituales y llenarse de historia.