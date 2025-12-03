Senado mexicano elige como nueva fiscal a Ernestina Godoy, cercana a presidenta Claudia Sheinbaum

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anuncia a los miembros de su gabinete, en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 3 dic - El Senado mexicano nombró el miércoles como nueva fiscal general a la abogada Ernestina Godoy, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum y quien hasta ahora se desempeñaba como encargada de despacho de la institución.

Godoy, de 71 años, fue electa por la mayoría del gobernante Morena y aliados en la cámara alta apenas unas horas después de que Sheinbaum enviara una terna de candidatas a ocupar el puesto que dejó vacante Alejandro Gertz, quien renunció inesperadamente a la Fiscalía General de la República (FGR) la semana pasada.

"No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad", afirmó la nueva fiscal general durante una comparecencia ante senadores, previo a ser nombrada.

Godoy reconoció que México enfrenta nuevos retos derivados de la evolución de la criminalidad que incluye: nuevas tecnologías y formas de organización transnacional.

Tras la salida de Gertz, la presidenta nombró el viernes a Godoy, quien hasta entonces había sido su consejera jurídica, como fiscal general interina.

La nueva fiscal general ha trabajado con Sheinbaum desde hace años. Fue procuradora de justicia de la Ciudad de México cuando la actual presidenta era alcaldesa de la capital para luego ser nombrada como su consejera jurídica tras la victoria de la mandataria en los comicios del 2024.

Godoy ha sido legisladora y ha ocupado cargos relacionados con impartición de justicia, además de fundar diversos organismos civiles.

Con información de Reuters