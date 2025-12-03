La FIFA sorprendió antes del sorteo del Mundial y quiere cambiar el uso del VAR

A meses de que se produzca el inicio del Mundial, la FIFA comenzó a ultimar algunos detalles para que el desarrollo de los partidos adquiera una fluidez que capte la atención de los fanáticos en diferentes partes del mundo. Es por ello que se considera que realizar dos cambios en las intervenciones que el VAR podrá manifestar para corregir el rumbo de las jugadas.

Hasta el momento, la tecnología solo era de asistencia para los árbitros en situaciones en las que pudiera darse una clara sanción de una tarjeta roja o de jugadas que se involucren con la convalidación o anulación de un tanto. Cualquier otro tipo de jugada quedaba relegada a la visión del árbitro, de los jueces de línea y el cuarto asistente. Una decisión que despertaba polémicas porque son varios los fallos que pueden modificar el resultado de un partido.

El VAR podrá intervenir para decidir si una jugada culmina o no en saque de esquina

Según los trascendidos, la FIFA podría anunciar que el VAR tendrás dos nuevas tareas que se registrarán a lo largo de cada uno de los partidos del próximo Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. La primera es que los árbitros podrán cambiar sus decisiones para conceder un córner o decretar un saque de arco. Algo que bajo la reglamentación vigente no se encuentra permitido. Un reclamo que varios equipos vienen exponiendo desde hace un tiempo, debido a que se trata de una jugada que puede llegar a establecer una victoria o un empate.

Por otro lado, se debe considerar que la cabina de revisión asistida se podrá comunicar con el juez principal con el fin de comunicarle que revise una determinada jugada. Lo particular de este llamado será para decretar la presencia o no de una segunda tarjeta amarilla que podría llegar a generar una expulsión. Hay chances de dicho cambios sean anunciados durante la gala en la que se llevará a cabo sorteo de la fase de grupos del certamen.

Los posibles rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos

Lo primero a considerar es que la Argentina no se va a cruzar con Canadá México, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, debido a que serán cabezas de serie. Mientras que hay un segundo elemento a destacar y es que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no puede cruzarse con equipos que formen parte de la CONMEBOL.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Australia.

Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda

Además, la FIFA dejó organizado de manera tal la estructura del campeonato que la Argentina y España solo podrán cruzarse en una hipotética final. Lo mismo aplica para Francia e Inglaterra que deberán esperar bastante para poder enfrentarse en un campo de juego.

Por dónde se podrá ver el sorteo del mundial

El sorteo se podrá ver por Telefé y por TYC Sports para Argentina y comenzará a las 14 horas del viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.