Buñuelos españoles: la receta en 40 minutos de Paulina Cocina.

La palabra buñuelos puede sonar muy amplia, pero si le sigue "españoles", la boca se hace agua. Paulina Cocina compartió la receta perfecta de esta delicia pastelera, que es esponjosa por dentro y crocante por fuera. Con un poco de azúcar espolvoreada por encima, podés tener unos buñuelos españoles en cuestión de 40 minutos.

Receta de buñuelos españoles: en 40 minutos

Paulina Cocina compartió a través de su recetario web su receta de buñuelos españoles. Recordemos que la creadora de contenido viví un tiempo en España, por lo que conoce bien a los sabores ibéricos. A continuación te contamos qué ingredientes vas a necesitar y qué pasos tenés que seguir.

Ingredientes

250 ml de agua

100 gr de mantequilla

150 gr de harina de trigo

4 huevos

1 pizca de sal

Aceite vegetal para freír

Azúcar glas

Preparación

En una cacerola llevar a ebullición el agua, la manteca y la pizca de sal. Reducir el fuego y agregar toda la harina, remover rápidamente con cuchara de madera hasta formar una bola. Retirar del fuego y dejar enfriar unos minutos. Agregar los huevos uno por uno, asegurándose de incorporar antes de agregar el siguiente. Cuando la masa quede suave y homogénea, poner en una manga pastelera. Calentar abundante aceite en una sartén grande a fuego medio. Con la manga pastelera formar pequeñas bolas de masa del tamaño de una nuez en el aceite caliente bastante separadas ya que necesitan espacio para inflarse. Freír durante 3-4 minutos hasta que se inflen y queden dorados. Retirar con una espumadera y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Espolvorear con azúcar glas mientras aún están calientes. Servir los buñuelos españoles calientes.

Cómo hacer pastelera para rellenar los buñuelos

Una buena opción es preparar una crema pastelera y rellenar los buñuelos con la misma. No es nada difícil, simplemente hay que tener un poco de paciencia y seguir de forma correcta los pasos que te detallamos a continuación:

Ingredientes

500 ml de leche

4 yemas

120 g de azúcar

40 g de fécula de maíz (maicena)

1 cucharadita de esencia de vainilla

25 g de manteca (opcional, para darle brillo y suavidad)

Ralladura de ½ limón o naranja (opcional)

Preparación