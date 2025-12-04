Buñuelos españoles: la receta en 40 minutos de Paulina Cocina

La palabra buñuelos puede sonar muy amplia, pero si le sigue "españoles", la boca se hace agua. Paulina Cocina compartió la receta perfecta de esta delicia pastelera, que es esponjosa por dentro y crocante por fuera. Con un poco de azúcar espolvoreada por encima, podés tener unos buñuelos españoles en cuestión de 40 minutos.
Receta de buñuelos españoles: en 40 minutos
Paulina Cocina compartió a través de su recetario web su receta de buñuelos españoles. Recordemos que la creadora de contenido viví un tiempo en España, por lo que conoce bien a los sabores ibéricos. A continuación te contamos qué ingredientes vas a necesitar y qué pasos tenés que seguir.
Ingredientes
- 250 ml de agua
- 100 gr de mantequilla
- 150 gr de harina de trigo
- 4 huevos
- 1 pizca de sal
- Aceite vegetal para freír
- Azúcar glas
Preparación
- En una cacerola llevar a ebullición el agua, la manteca y la pizca de sal. Reducir el fuego y agregar toda la harina, remover rápidamente con cuchara de madera hasta formar una bola. Retirar del fuego y dejar enfriar unos minutos.
- Agregar los huevos uno por uno, asegurándose de incorporar antes de agregar el siguiente. Cuando la masa quede suave y homogénea, poner en una manga pastelera.
- Calentar abundante aceite en una sartén grande a fuego medio. Con la manga pastelera formar pequeñas bolas de masa del tamaño de una nuez en el aceite caliente bastante separadas ya que necesitan espacio para inflarse.
- Freír durante 3-4 minutos hasta que se inflen y queden dorados. Retirar con una espumadera y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Espolvorear con azúcar glas mientras aún están calientes.
- Servir los buñuelos españoles calientes.
Cómo hacer pastelera para rellenar los buñuelos
Una buena opción es preparar una crema pastelera y rellenar los buñuelos con la misma. No es nada difícil, simplemente hay que tener un poco de paciencia y seguir de forma correcta los pasos que te detallamos a continuación:
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 4 yemas
- 120 g de azúcar
- 40 g de fécula de maíz (maicena)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 25 g de manteca (opcional, para darle brillo y suavidad)
- Ralladura de ½ limón o naranja (opcional)
Preparación
- Calentar la leche: en una cacerolita, llevá la leche a fuego medio junto con la vainilla y, si querés, la ralladura. Calentala hasta que esté a punto de hervir.
- Batir yemas y azúcar: en un bowl, mezclá las yemas con el azúcar hasta que se integren bien. Sumá la maicena y batí hasta que no queden grumos.
- Templar la mezcla: volcá un chorrito de la leche caliente sobre la mezcla de yemas mientras batís, para templar y evitar que se cocinen. Repetí con un poco más.
- Volver a la olla: pasá todo nuevamente a la cacerola con el resto de la leche.
- Cocinar hasta espesar: a fuego medio-bajo, mezclá constantemente con cuchara o batidor. En cuanto hierva unos segundos y espese, retirala del fuego.
- Final: sumá la manteca fría en cubitos y mezclá hasta integrar (esto la deja más sedosa). Cubrí con film en contacto para evitar que forme costra y dejá enfriar.