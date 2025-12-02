El pollo al horno con papas es una receta ideal para una cena completa.

El pollo al horno con papas es uno de los clásicos de la gastronomía occidental, aún más si se macera la presa con limón. Si bien parece una receta sofisticada y elaborada, si siguen los pasos correctos y se respetan las instrucciones del paso a paso, el resultado será épico y delicioso.

Comer pollo al horno con papas es una opción nutritiva y equilibrada porque combina proteínas de alta calidad provenientes del pollo con carbohidratos complejos y fibra de las papas. El pollo también aporta aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B y minerales que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo; al mismo tiempo, las papas brindan energía sostenida y vitaminas como la C y minerales como el potasio.

Además de sus beneficios nutricionales, el pollo al horno con papas ofrece ventajas prácticas y de sabor; la cocción al horno permite conservar la humedad y suavidad de la carne sin necesidad de freírla, reduciendo el consumo de grasas adicionales y manteniendo un sabor rico. Por su versatilidad, se pueden añadir hierbas, especias o vegetales para enriquecer el plato, convirtiéndolo en una alternativa ideal para comidas familiares o almuerzos cotidianos, balanceando bienestar, sabor y facilidad de preparación.

Además de la clásica versión macerada con limón, el pollo al horno admite numerosas variantes que permiten adaptar el plato a distintos gustos y ocasiones. Una opción es marinarlo con hierbas frescas como romero, tomillo y ajo, que aportan un aroma intenso y un sabor más mediterráneo. También puede prepararse con salsa de mostaza y miel para lograr un equilibrio entre lo dulce y lo salado, o con especias como pimentón, cúrcuma y comino para darle un perfil más especiado y colorido. Otra alternativa es acompañarlo con vegetales como zanahorias, cebollas o morrones, que se hornean junto con el pollo absorbiendo sus jugos y sumando nutrientes y textura al plato. Estas variantes permiten disfrutar de una comida saludable sin caer en la monotonía.

Pollo al horno.

Receta de pollo al limón con papas

Ingredientes

4 muslos o pata-muslo de pollo.

4 papas medianas.

2 limones (jugo y ralladura).

4 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de pimentón.

Sal y pimienta.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharadita de tomillo.

½ taza de caldo o agua.

Paso a paso