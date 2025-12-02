El pollo al horno con papas es uno de los clásicos de la gastronomía occidental, aún más si se macera la presa con limón. Si bien parece una receta sofisticada y elaborada, si siguen los pasos correctos y se respetan las instrucciones del paso a paso, el resultado será épico y delicioso.
Comer pollo al horno con papas es una opción nutritiva y equilibrada porque combina proteínas de alta calidad provenientes del pollo con carbohidratos complejos y fibra de las papas. El pollo también aporta aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B y minerales que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo; al mismo tiempo, las papas brindan energía sostenida y vitaminas como la C y minerales como el potasio.
Además de sus beneficios nutricionales, el pollo al horno con papas ofrece ventajas prácticas y de sabor; la cocción al horno permite conservar la humedad y suavidad de la carne sin necesidad de freírla, reduciendo el consumo de grasas adicionales y manteniendo un sabor rico. Por su versatilidad, se pueden añadir hierbas, especias o vegetales para enriquecer el plato, convirtiéndolo en una alternativa ideal para comidas familiares o almuerzos cotidianos, balanceando bienestar, sabor y facilidad de preparación.
Además de la clásica versión macerada con limón, el pollo al horno admite numerosas variantes que permiten adaptar el plato a distintos gustos y ocasiones. Una opción es marinarlo con hierbas frescas como romero, tomillo y ajo, que aportan un aroma intenso y un sabor más mediterráneo. También puede prepararse con salsa de mostaza y miel para lograr un equilibrio entre lo dulce y lo salado, o con especias como pimentón, cúrcuma y comino para darle un perfil más especiado y colorido. Otra alternativa es acompañarlo con vegetales como zanahorias, cebollas o morrones, que se hornean junto con el pollo absorbiendo sus jugos y sumando nutrientes y textura al plato. Estas variantes permiten disfrutar de una comida saludable sin caer en la monotonía.
Receta de pollo al limón con papas
Ingredientes
-
4 muslos o pata-muslo de pollo.
-
4 papas medianas.
-
2 limones (jugo y ralladura).
-
4 dientes de ajo picados.
-
2 cucharadas de aceite de oliva.
-
1 cucharadita de pimentón.
-
Sal y pimienta.
-
1 cucharadita de orégano.
-
1 cucharadita de tomillo.
-
½ taza de caldo o agua.
Paso a paso
-
Cortar las papas en gajos o rodajas gruesas y colocarlas en una fuente para horno. Agregar sal, pimienta, un chorrito de aceite y mezclar.
-
En un bowl, mezclar el jugo de limón, la ralladura, el ajo, el aceite, el pimentón, el orégano, el tomillo, sal y pimienta.
-
Colocar el pollo en la fuente junto a las papas y pincelarlo muy bien con la mezcla de limón. Volcar el resto sobre todo el contenido.
-
Agregar el caldo o agua en el fondo de la fuente para que no se seque durante la cocción.
-
Llevar al horno a 200°C durante 50-60 minutos, dando vuelta el pollo a mitad de cocción y bañando con los jugos de la fuente.
-
Cocinar hasta que el pollo quede dorado y las papas tiernas. Servir con el jugo de limón reducido por encima.