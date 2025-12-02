El desgarrador anuncio de una famosa actriz argentina que tiene cáncer: "No creo que esté mucho tiempo más acá"

El duro relato de una actriz que tiene cáncer.

Marta González abrió su intimidad en un mano a mano con El Destape y reveló el difícil momento de salud que atraviesa, mientras vuelve a los escenarios en Negociemos… una historia de amor, la obra que comparte con Rodolfo Ranni. La actriz contó que aceptó el proyecto en medio de un diagnóstico complejo. “Cuando supe que tenía metástasis me puse muy triste, hasta que apareció esta obra. La verdad es que soy una loca, no puedo creer cómo dije que sí en mi estado”, expresó desde el living de su casa.

Durante la entrevista, González explicó con claridad en qué etapa del tratamiento se encuentra. Al ser consultada, respondió: “Tengo metástasis, no se cura. Podés retrasarlo un poco, pero la tengo en la piel y es el órgano más grande del cuerpo. Así que no creo que esté mucho tiempo más acá”. La sinceridad de sus palabras impactó profundamente y marcó el tono del diálogo.

A pesar del panorama, la actriz mantiene una determinación que sostiene su deseo de seguir trabajando. “De dónde sacás las fuerzas para actuar?”, se le preguntó. Ella contestó: “De que no me quiero morir. Pese a eso, no le tengo miedo a la muerte. Desde que perdí a mi hijo creo que la muerte no existe y que cuando no estemos más acá, vamos a otro nivel. Pero mientras haya alguien que nos recuerde, siempre estaremos vivos”.

Cómo es el presente de Marta González

La actriz continúa un tratamiento de quimioterapia oral, lo que le permite mayor comodidad en su rutina cotidiana. “Estoy todo el día con sueño. Estoy cansada. Pero estoy mejor y eso me da fuerza para seguir”, explicó en una entrevista reciente a Infobae, remarcando la importancia del acompañamiento afectivo y la resiliencia en esta etapa.