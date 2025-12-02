Mientras se demora el acuerdo con EE.UU., Milei le desplegó la alfombra roja a Lamelas en Casa Rosada

Peter Lamelas fue amo y señor de la Casa Rosada por unas horas. El embajador de Estados Unidos en Argentina que eligió Donald Trump se paseó por el edificio de Balcarce 50 y tuvo una jornada intensa: el enérgico diplomático se reunió con Diego Santilli a solas, conoció los mármoles blancos y fríos del Gobierno y participó de manera inédita de la jura de una ministra.

No hay recuerdo de la presencia de un embajador de Estados Unidos en la jura de un ministro. Este martes, Lamelas estuvo en primera fila para aplaudir a la flamante Alejandra Monteoliva, reemplazante de la nueva senadora nacional Patricia Bullrich. El carisma de Lamelas funcionó como un imán para el Gabinete que le dio la bienvenida alegremente. El ministro con el que más intercambió fue con el de Salud, Mario Lugones. También hubo saludos intensos del titular de la SIDE, Sergio Neiffert.

Hubo también saludos para Milei. El Presidente argentino fue al primero que saludó apenas concluyó el acto de asunción de su ministra de Seguridad. Bajó del escenario el mandatario y se dieron un abrazo fuerte con el embajador.

Mientras se demora la firma final del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, la reunión con Santilli dejó una hoja de ruta para el embajador: el encuentro con los gobernadores.

Estados Unidos tiene especial interés en los recursos de las provincias en los que el Estado Nacional no tiene la potestad de incidir sobre ellos sino que son los estados provinciales.

El Gobierno espera ansioso la firma del acuerdo con Trump. Una posibilidad era aprovechar el viaje a Estados Unidos del 5 de diciembre para el sorteo del Mundial. Pero Milei se bajó en parte por los cruces con la AFA y su presidente, Claudio Tapia, y por otro lado porque no estaba asegurada la rúbrica del acuerdo con el gobierno norteamericano.

Quien está llevando intensamente hoy la agenda con los gobernadores es Santilli, el nuevo interlocutor de Lamelas en esa tarea. En el entorno del embajador afirmaron a El Destape: "La firma del acuerdo será pronto. Diciembre es una posibilidad. Nos vamos a reunir con los gobernadores", dijeron tras el encuentro con el ministro de Interior en el clásico Salón de los Escudos de esa área.

Santilli sigue su raid para lograr apoyo parlamentario para el Presupuesto y la reforma laboral, que el Gobierno pretende aprobar en diciembre en el Senado y en febrero en Diputados.

El Colo estuvo ayer con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el jueves se verá por primera vez con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras los reclamos del alcalde sobre la coparticipación. Además, el ministro se reunirá el viernes con un peronista díscolo: el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto.