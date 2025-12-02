Sorprendente truco para la calvicie: especialistas revelan que el jugo de cebolla puede restaurar el cabello

La calvicie es un problema que afecta a gran parte de la población, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, la ciencia realizó un nuevo hallazgo y reveló una llamativa alternativa que puede ayudar a restaurar el cabello: la cebolla.

Un estudio dermatológico, publicado por The Journal of Dermatology, demostró que el jugo de cebolla puede ayudar a combatir la alopecia areata, una afección autoinmune que causa pérdida de cabello en parches. La investigación reunió a hombres y mujeres con esta condición y les aplicaron el jugo en su cuero cabelludo dos veces al día durante ocho semanas.

En la segunda semana del estudio ya se observaban las primeros brotes, en la sexta el 73% ya había recuperado el cabello y en la octava semana el 87% del grupo ya tenía crecimiento visible y consistente, frente al 13 % del grupo de control.

Por qué funciona el jugo de cebolla para restaurar el cabello

De acuerdo a los científicos, la cebolla logra restaurar el cabello debido a sus componentes como los flavonoides, los antioxidantes y el azufre. Este último, especialmente, mejora la circulación en el folículo piloso, favorece la producción de queratina -la proteína principal del cabello-. Además, tiene los antioxidantes ayudan a combatir el daño oxidativo, que se asocia con el envejecimiento y la pérdida capilar.

El estudio determinó que el jugo de cebolla sirve específicamente para casos de alopecia areata

Los estudios son alentadores, pero no son determinantes, ni útiles para cualquier tipo de alopecia. Cada condición de caída de cabello tiene diferentes causas y debe ser personalizado. Por eso, siempre es clave consultar con un especialista. Sin embargo, abren la puerta a nuevas investigaciones para combatir la caída del cabello.

¿Qué tipos de alopecia existen?