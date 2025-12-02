Sorprendente truco para la calvicie: especialistas revelan que el jugo de cebolla puede restaurar el cabello

La calvicie es un problema que afecta a gran parte de la población, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, la ciencia realizó un nuevo hallazgo y reveló una llamativa alternativa que puede ayudar a restaurar el cabello: la cebolla.
Un estudio dermatológico, publicado por The Journal of Dermatology, demostró que el jugo de cebolla puede ayudar a combatir la alopecia areata, una afección autoinmune que causa pérdida de cabello en parches. La investigación reunió a hombres y mujeres con esta condición y les aplicaron el jugo en su cuero cabelludo dos veces al día durante ocho semanas.
En la segunda semana del estudio ya se observaban las primeros brotes, en la sexta el 73% ya había recuperado el cabello y en la octava semana el 87% del grupo ya tenía crecimiento visible y consistente, frente al 13 % del grupo de control.
Por qué funciona el jugo de cebolla para restaurar el cabello
De acuerdo a los científicos, la cebolla logra restaurar el cabello debido a sus componentes como los flavonoides, los antioxidantes y el azufre. Este último, especialmente, mejora la circulación en el folículo piloso, favorece la producción de queratina -la proteína principal del cabello-. Además, tiene los antioxidantes ayudan a combatir el daño oxidativo, que se asocia con el envejecimiento y la pérdida capilar.
Los estudios son alentadores, pero no son determinantes, ni útiles para cualquier tipo de alopecia. Cada condición de caída de cabello tiene diferentes causas y debe ser personalizado. Por eso, siempre es clave consultar con un especialista. Sin embargo, abren la puerta a nuevas investigaciones para combatir la caída del cabello.
¿Qué tipos de alopecia existen?
Alopecia androgenética: también conocida como calvicie común, es la forma más prevalente de alopecia. Afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque en proporciones diferentes. Se vincula principalmente a factores genéticos y hormonales.
Alopecia areata: se caracteriza por la pérdida de cabello en forma de parches y puede afectar el cuero cabelludo o incluso otras partes del cuerpo. Se debe al sistema inmunológico de la persona, habitualmente se asocia a la celiaquía o la diabetes.
Alopecia fibrosante: conocida como alopecia frontal, afecta principalmente a mujeres y se relaciona con la menopausia. Suele manifestarse como una pérdida de cabello en la parte frontal del cuero cabelludo.
Alopecia difusa: es reversible y puede ser causada por diversas condiciones, como el efluvio telógeno. Se caracteriza por la pérdida de cabello en una porción del cuero cabelludo.
Alopecia cicatricial: se produce debido a la destrucción de los folículos pilosos, lo que impide el crecimiento del cabello en la zona afectada.
Alopecia universal: es una forma más agresiva de alopecia areata, en la cual los folículos pilosos son atacados por el sistema inmunitario, impidiendo por completo el crecimiento del cabello.