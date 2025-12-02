Plan Verano: la medida de PBA para reforzar el servicio eléctrico antes de aumente la demanda

La medida se acentuará en los puntos críticos del territorio bonaerense para mejorar la calidad del servicio en la temporada de mayor demanda.

El Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía, anunció la puesta en marcha del Plan Verano destinado a reforzar el servicio eléctrico.

Plan Verano en la provincia de Buenos Aires: ¿cómo, dónde y desde cuándo funcionará?

La cuarta edición del Plan Verano en la provincia de Buenos Aires empezará a funcionar desde el 15 de diciembre mediante la instalación de unidades de Generación Temporales en 6 nodos de transporte eléctrico claves del territorio bonaerense. Sus ubicaciones beneficiará no sólo a los municipios del emplace de equipos, sino también a las localidades cercanas contempladas en los corredores eléctricos.

La potencia de cada una de ellas está relacionada directamente con la demanda estacional, con picos de consumo en la temporada. Para evitar gradualmente la instalación de las Unidades de Generación Móvil, la Subsecretaría de Energía finalizó durante el 2025 distintas obras eléctricas que refuerzan de forma permanente el servicio de energía y el mapa eléctrico provincial. Es el caso de las Estaciones Transformadoras de media tensión en los municipios de Lincoln y Tres Lomas, financiadas por el tesoro provincial.

Asimismo, se ejecutaron ampliaciones en el sistema que benefician a los municipios de San Nicolás, San Antonio de Areco, Saavedra, Mar Chiquita, Mercedes y 25 de Mayo.

"El objetivo de los trabajos es generar proyectos de expansión para la red de transporte y subtransmisión de energía, que acompañan e impulsan el crecimiento de las economías regionales", detalló la Subsecretaría de Energía a través de un comunicado.

¿Dónde se ubicarán las unidades de Generación Temporales del Plan Verano en la provincia de Buenos Aires?

Las unidades de Generación Temporales que se instalarán en 6 nodos de transporte eléctrico claves del territorio bonaerense destinado a reforzar el servicio eléctrico se emplazarán en los siguientes puntos:

● Carmen de Areco: 4 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.

● 25 de Mayo: 4 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Bragado y 9 de Julio.

● 9 de Julio: 4 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen.

● Pergamino: 5,7 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Rojas, Junín, Colón y Carabajales.

● Gral. Viamonte: 4,2 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Junín, Baigorria, Zavalia, Coronel Eduardo O´Brien, Warnes, El Arbolito, y Mariano H. Alfonso.

● Mar del Tuyu: 2,1 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán las del Corredor Atlántico, comprendido por General Lavalle, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell.