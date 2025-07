El estrés y cambios hormonales pueden provocar pérdida repentina de cabello en mechones.

Perder cabello todos los días es algo natural, pero cuando notás que quedan muchos pelos en el peine, en la almohada o que empiezan a formarse las "entradas" en la frente, es momento de prestar atención. La calvicie suele manifestarse primero en esos signos y, aunque puede aparecer desde los 18 o 20 años, generalmente se hace más evidente después de los 30 y a medida que se envejece.

Según la Clínica Mayo de Estados Unidos, cada persona pierde entre 50 y 100 cabellos por día sin darse cuenta, ya que normalmente el pelo nuevo reemplaza al que se cae. La calvicie o alopecia se produce cuando esta renovación no alcanza a compensar la pérdida.

La causa más habitual es un trastorno hereditario ligado al envejecimiento. Desde la Clínica Universitaria de Navarra explican que la alopecia androgénica o hereditaria representa el 95% de los casos en hombres, y se caracteriza por la aparición de "entradas" y zonas donde el cabello desaparece completamente. En las mujeres, en cambio, suele notarse un adelgazamiento en la zona de la corona del cuero cabelludo.

Pero no toda pérdida de pelo responde a la herencia. Cambios hormonales como el embarazo, la menopausia o problemas tiroideos pueden provocar alopecia areata, que genera pérdida irregular del cabello. También existen causas como infecciones por parásitos, o trastornos como la tricotilomanía, que es el hábito compulsivo de arrancarse el pelo.

Un estudio reciente del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, publicado en la revista Journal of the European Academy of Dermatology, vinculó este tipo de alopecia con rasgos de ansiedad, estrés y depresión, señalando que estas condiciones afectan la calidad de vida de quienes la padecen.

Además, algunos medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer, la artritis o problemas cardíacos pueden causar pérdida de cabello temporal. Situaciones de estrés intenso también suelen desencadenar la caída del pelo durante un tiempo.

Por otra parte, los tratamientos capilares agresivos, como las "colas de caballo" muy apretadas, las trenzas africanas, las permanentes o el uso de aceites calientes, pueden dañar el cuero cabelludo y provocar alopecia por tracción. Si la piel del cuero cabelludo tiene cicatrices, es recomendable evitar estos procedimientos.

¿Cómo empieza a manifestarse la calvicie?

La Mayo Clinic describe que la calvicie suele manifestarse con pérdida de pelo en la parte superior de la cabeza. En los hombres, el cabello retrocede en la línea frontal, formando las clásicas "entradas". En las mujeres, se observa un ensanchamiento de la raya del cabello. De hecho, cada vez hay más mujeres mayores que también experimentan "entradas".

En otros casos, la caída puede darse en zonas circulares o parches, afectando no solo el cuero cabelludo sino también la barba o las cejas, con síntomas previos como picazón o dolor en la piel.

Cuando la pérdida es repentina y generalizada, suele estar vinculada a un evento físico o emocional fuerte. Se nota porque caen mechones al peinarse o lavarse el pelo, y puede durar solo unos meses.

Para cuidar el cabello y retrasar la calvicie, la Mayo Clinic recomienda ser gentil al peinarse, usar crema desenredante y evitar tirar del pelo, especialmente cuando está mojado. También desaconseja el uso de rizadores calientes, planchas, aceites calientes y permanentes. En cambio, aconseja proteger el cabello de la luz solar y los rayos ultravioleta, y dejar de fumar, ya que esto puede ayudar a frenar el avance de la calvicie.