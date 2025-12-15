Lo encontraron en su casa: dolor por la muerte de un reconocido actor a los 60 años

La muerte de un reconocido actor generó conmoción en la industria del cine mundial. Con una presencia intimidante, se convirtió en la encarnación del villano perfecto durante la década del '90. El viernes pasado fue encontrado muerto en su hogar.

Se trata de Peter Greene. Su manager, Gregg Edwards, confirmó que el actor fue hallado sin vida en su departamento del Lower East Side, en Nueva York. La policía acudió al lugar tras un llamado al 911 motivado por una señal de alarma vecinal: hacía más de 24 horas que se escuchaba música sonando sin parar desde el interior de su vivienda. Al ingresar, los servicios de emergencia constataron su fallecimiento, cuyas causas aún no fueron reveladas.

Su trayectoria

Greene interpretó a uno de los personajes más oscuros y recordados de la filmografía de Quentin Tarantino: fue Zed, el sádico guardia de seguridad en Pulp Fiction. Su papel fue breve pero fundamental para la trama, protagonizando la escena más perturbadora de la película.

Ese mismo año, demostró su versatilidad para la maldad interpretando a Dorian Tyrell, el mafioso archienemigo de Jim Carrey en el éxito taquillero La Máscara. Su currículum de tipos duros se completó con participaciones en otras joyas del cine como Los Sospechosos de Siempre y Día de Entrenamiento.

A pesar de su fama de tipo malo en la pantalla grande, su representante lo despidió con unas palabras que revelan su verdadera esencia: "Nadie hacía de chico malo mejor que Peter, pero tenía un lado amable que la mayoría de la gente nunca vio y un corazón de oro".