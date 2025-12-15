Paro nacional de ATE: cuándo es la medida de fuerza contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización para este jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional y para exigir la reapertura de paritarias.

“Hay que empezar a pudrírsela a los gobernadores en sus territorios. Se están pegando un tiro en el pie. La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien remarcó: "Este proyecto no es compatible con el sistema democrático”.

¿A qué hora es la movilización de ATE este jueves?

El gremio de estatales definió un paro nacional y una movilización hacia Plaza de Mayo desde las 15 hs. Así, la convocatoria de ATE se suma a la movilización nacional anunciada por la CGT para el mismo jueves, también en rechazo a la reforma laboral y en defensa de los convenios colectivos. En cada provincia las protestas se focalizarán en las respectivas Casas de Gobierno.

El paro fue convocado para el jueves 18 de diciembre en contra de la reforma laboral

Desde ATE cuestionaron todo el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, especialmente, aquellas modificaciones que eliminan el pago de horas extra y habilitan la flexibilización de la jornada laboral. “No podemos aceptar esta barbaridad. Estamos yendo a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y que se pueda pagar en especies es inhumano y esclavista", consideraron.

"Lo único que tenemos para ofrecer es nuestra fuerza de trabajo y nuestra salud física y mental. Los empresarios son los dueños de las empresas y con esta reforma pasarán también a ser nuestros dueños, dueños de nuestras vidas”, remarcó Aguiar.

Qué servicios se verán afectados con el paro nacional del jueves 18 de diciembre

El paro nacional afectará directamente hospitales públicos, escuelas, oficinas administrativas y dependencias estatales, donde se prevén que funcionen guardias mínimas y haya dificultad para realizar trámites habituales.

Además del paro, habrá una movilización hacia Plaza de Mayo que se replicará en provincias de todo el país

Además de ATE y la CGT, la medida se suma a otras acciones gremiales que afectan sectores estratégicos como los controladores aéreos nucleados en ATEPSA anunciaron protestas desde el 17 de diciembre que podrían complicar el tráfico aéreo nacional e internacional.