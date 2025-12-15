Cuándo juegan Estudiantes de La Plata vs. Platense por el Trofeo de Campeones 2025

El ganador tendrá la chance de disputar dos finales más del fútbol argentino

El modelo de competición del fútbol argentino expone que hay dos campeones y que ambos deben cruzarse en una final en sede neutral para definir al mejor. Esto provocará que Estudiantes de La Plata, conquistador del Clausura, se deba medir con Platense, que se adjudicó el Apertura, en el marco del Trofeo de Campeones 2025. Una competencia que al ganador le permitirá avanzar a dos finales nacionales más y que se encuentran validadas por la AFA.

Después de que se hiciera una intervención en el armado del calendario deportivo con el fin de incrementar la cantidad de copas que se ponen en juego, se puede apreciar que las temporadas se cierran con la presencia de un partido en sede neutral que busca reunir a los mejores de la primera división. En esta oportunidad, se trata de un duelo que no permite el acceso a un certamen internacional pero que puede aumentar de gran manera la chance de obtener más títulos locales.

Por lo tanto, la AFA determinó que el Trofeo de Campeones 2025 se va a disputar el próximo 20 de diciembre, en horario a confirmar, y tendrá como sede el Estadio Único de San Nicolás. Será con la presencia de las dos hinchadas, que cada una contará con una sector de plateas y populares. Aunque no se espera un enorme marco, debido a que el escenario cuenta con una capacidad máxima de 25 mil espectadores que podría reducirse por cuestiones vinculadas a la seguridad. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, del Pack Fútbol.

San Nicolás fue la sede elegida por la AFA para disputar la final

Platense llega sin rodaje

Uno de los problemas de organizar el Trofeo de Campeones es que habrá un clasificado que contaría con un grado de desventaja. En el caso de Platense se puede apreciar que su último partido oficial fue el pasado 17 de noviembre en el marco de la zona de grupos. Aquel día perdió 3-0 frente a Gimnasia de La Plata y de esta manera quedó sepultado su último lugar con apenas 12 puntos recolectados en 16 partidos.

El ganador accederá a varias Copas

Por otro lado, se desprende que el ganador del duelo de Estudiantes y Platense tendrá la chance de acceder a varias finales del fútbol argentino. Lo primero que se desprende es que clasificará a la Supercopa Argentina que lo enfrentará contra Independiente Rivadavia, que viene de quedarse con la Copa Argentina. El ganador de este duelo tendrá la oportunidad de sumar minutos en la Recopa de los Campeones. Un nuevo certamen que se trata de un triangular, que la AFA todavía no informó cuándo se disputará.

Además, se debe considerar que el ganador del Trofeo de Campeones podrá disputar la Supercopa Internacional frente a Rosario Central, que a partir de la vigente temporada es ganador del Campeón de Liga por ser el primero de la tabla anual y que cuenta como título oficial. Una decisión que despertó varias polémicas porque se colocó esta consagración sobre el final del año y sin previo aviso a los 29 clubes que conforman la categoría.