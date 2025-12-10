Sorprendió al fútbol argentino siendo campeón y ahora tendrá un nuevo predio

La imagen que compartió Platense donde estará el nuevo predio.

Platense, campeón del Torneo Apertura que sorprendió al fútbol argentino, dio un paso histórico al confirmar que tendrá un nuevo predio deportivo. El club firmó un acuerdo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que le permitirá desarrollar un moderno centro de entrenamiento en Otamendi de 26 hectáreas.

La coronación de Platense en el Torneo Apertura 2025 fue uno de los hitos deportivos del año. Pero el envión no se detuvo en lo futbolístico: el "Calamar" anunció oficialmente la cesión de un terreno por parte del Estado Nacional, en el que construirá un nuevo predio para entrenar. Un paso trascendental que pone al conjunto de Saavedra en una nueva dimensión dentro del fútbol nacional.

El terreno, cedido mediante un acuerdo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se ubica en Ingeniero Rómulo Otamendi, partido de Campana, a unos 60 kilómetros del Estadio Ciudad de Vicente López. Allí nacerá el “Predio Calamar”, un proyecto largamente anhelado por la institución.

“Es un sueño largamente esperado por todos los Calamares. Hoy, después de un enorme esfuerzo, podemos decir que lo hicimos realidad”, expresó el presidente Sebastián Ordóñez tras la firma del convenio, además de reconocer el salto que le permitirá dar a la institución a nivel futbolístico.

Un salto estructural clave para Platense

La necesidad de un predio propio no es nueva. Durante años, Platense dividió sus actividades entre el predio Mariani Dolan, ubicado frente al Parque Sarmiento, y las instalaciones del estadio sobre la avenida General Paz. Ese esquema, funcional pero limitado, dificultaba la planificación integral de entrenamientos, el desarrollo de juveniles y el crecimiento deportivo a largo plazo.

La obtención de este terreno significa, en la práctica, la posibilidad de centralizar todas las operaciones futbolísticas en un mismo espacio, con instalaciones modernas y acordes a los estándares actuales.

Detalles de la cesión: 26 hectáreas para un proyecto a gran escala

Según la resolución oficial de la AABE, el Club Atlético Platense recibió un permiso de uso precario y gratuito sobre parte de un inmueble del Estado Nacional. El predio tiene una superficie total de 262.968,77 metros cuadrados (26 hectáreas) y se encuentra ubicado sobre la Avenida Libertador San Martín (Ruta 4), dentro del partido de Campana.

El permiso fue registrado bajo el código IF-2025-132097256-APN-DAC#AABE, y también se dispuso su inscripción en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado.

Este paso administrativo era indispensable para que el club pueda iniciar la planificación, diseño y posterior construcción de su futuro complejo deportivo.

La visión de Platense: formación, profesionalismo y futuro

Desde hace más de una década, Platense viene impulsando transformaciones profundas en su estructura deportiva. El ascenso sostenido de sus divisiones juveniles, la consolidación del plantel profesional y la profesionalización de áreas estratégicas fueron preparando el terreno para un paso de esta magnitud.

La idea del Predio Calamar es clara:

Unificar espacios de entrenamiento.

Integrar a las inferiores con el plantel profesional.

Incorporar tecnología aplicada al deporte.

Brindar mejores condiciones para la captación y formación de talentos.

Establecer una base sólida para competir al máximo nivel del Fútbol Argentino.

El reciente título del Torneo Apertura 2025 aceleró decisiones y reforzó la convicción dirigencial de avanzar con este ambicioso proyecto.

Así será el futuro centro de entrenamiento

Aunque el club aún no difundió planos oficiales, fuentes internas adelantaron que el predio incluirá:

Canchas de césped natural y sintético.

Vestuarios modernos para todas las categorías.

Gimnasio de alto rendimiento.

Espacios de análisis de video y áreas médicas.

Dormis para concentraciones de juveniles.

Un sector administrativo y sala de conferencias.

La magnitud del terreno, superior a la de muchos predios de Primera División, permitirá pensar en un proyecto modular, escalable y adaptable a futuro.