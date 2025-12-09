De acuerdo al reporte final de heridos, hasta ahora hubo 33, uno de ellos en estado grave.

A partir del terremoto de 7,6 en la escala de Richter que afectó al norte de Japón este lunes a la noche, el gobierno de la isla levantó todas las alertas este martes a la mañana, pero advirtió sobre posibles réplicas. De hecho, el aviso por "megaterremoto" durará una semana y es similar a alertas pasadas como la emitida tras el temblor de magnitud 7,1. Esto se basa en estadísticas que demuestran una mayor probabilidad de terremotos fuertes después de un sísmo de magnitud 7 o superior en la fosa de Japón.

De acuerdo al reporte final de heridos, hasta ahora hubo 33, uno de ellos en estado grave. La primera ministra Sanae Takaichi explicó, en una sesión especial convocada por el desastre natural en el Parlamento, que ya se formó un grupo de trabajo de emergencia destinado a la evaluación urgente de los daños. "Estamos poniendo la vida de las personas en primer lugar y haciendo todo lo que podemos", explicó la funcionaria.

El terremoto ocurrió alrededor de las 11.15 en el océano Pacífico, a unos 80 kilómetros de la costa de Aomori, la región más al norte de Honshu, la isla principal del país oriental. De acuerdo a un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, coincidieron con las mediciones niponas al asegurar que el terremoto tuvo una magnitud de 7.6 y que ocurrió a 44 kilómetros por debajo de la superficie. La consecuencia fue devastadora: se provocó un tsunami de hasta 70 centímetros que trajo olas de hasta 50 centímetros, las cuales golpearon en otras comunidades de la región de Aomori, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Después de las declaraciones de la premier Takaichi, el ministro de Defensa Shinjiro Koizumi, indicó que 18 helicópteros de defensa fueron movilizados para hacer una evaluación aérea de daños, mientras que 480 personas fueron refugiadas en la Base Aérea de Hachinohe, al sudeste de Aomori.

Qué dice el reporte de daños tras el terremoto

En cuanto a los daños físicos, desde el Gobierno indicaron que hubo carteles y postes de luz caídos que rompieron autos y cayeron sobre personas, las cuales forman parte del reporte de heridos. Alrededor de 800 hogares estuvieron sin electricidad desde la madrugada hasta la mañana, hasta que el servicio pudo ser restablecido por la Tohoku Electric Power, la principal eléctrica del país insular. También fueron suspendidas varias líneas de tren, los cuales desde la East Japan Railway esperaban restablecer durante la tarde de hoy.

Además, se reportaron fragmentos de techo caídos en el Aeropuerto New Chitose, en la isla de Hokkaido. Por esa razón, alrededor de 200 pasajeros quedaron varados durante la noche, sin heridos confirmados. Parte de un edificio de la terminal quedó inutilizable.

También se supo que alrededor de 450 litros de agua se volcaron de un área de enfriamiento de combustible en la planta de producción de combustibles de Rokkasho, en Aomori, pero que su nivel de agua se mantuvo dentro de un rango normal y no despertó alertas de seguridad dentro de la planta.