Premios Martín Fierro de Canales de Streaming 2025: ver online por internet vía streaming

Por primera vez en la historia de la televisión y las plataformas digitales en Argentina, la APTRA celebrará la edición inaugural de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming, una ceremonia que marcará un antes y un después en la industria del entretenimiento.
¿Cuándo y dónde serán los Martín Fierro de Canales de Streaming 2025?
La ceremonia se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, un escenario elegido para recibir a las figuras más destacadas del universo digital.
Por primera vez, habrá doble transmisión simultánea:
-
Por streaming, a través del canal OLGA, elegido como anfitrión digital.
-
Por televisión abierta, mediante la pantalla de Telefe.
Este dúplex marca un hito al unir a los nuevos creadores digitales con el medio tradicional.
¿Qué premian estos Martín Fierro?
APTRA reconocerá exclusivamente a las producciones digitales estrenadas durante 2025: programas, periodistas, plataformas, columnistas, humoristas, influencers y proyectos de comunicación que transforman la forma de informar y entretener.
La gala incluirá shows en vivo, figuras invitadas y un despliegue técnico comparable a los premios tradicionales del cine y la TV.
Las ternas y los más nominados
Mejor programa federal
-
Para el universo (Universo TV – Córdoba)
-
Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario)
-
Flojo de papeles (Floyd TV – Mendoza)
-
Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones)
Actualidad
-
Ángel responde (Bondi)
-
El ejército de la mañana (Bondi)
-
Resu en vivo (Resumido)
-
Desayuno intermitente (Blender)
-
Ya fue todo (Jotax)
-
Elijo creer (Gelatina)
-
La posta (Stream Room – TV Pública)
Voz periodística
-
Iván Schargrodsky (Cenital)
-
Luciana Geuna (Olga)
-
Flor Halfon (Gelatina)
-
Esteban Trebucq (Bondi)
-
Carolina Amoroso (Infobae)
-
Gonzalo Aziz (La Casa del Streaming)
Columnista
-
Paulo Kablan (Olga)
-
Rolando Barbano (Luzu TV)
-
Iván Schargrodsky (Blender)
-
Emiliano Goggia (Gelatina)
-
Naty Maldini (Futurock)
-
Seba de Caro (Gelatina)
Informativo
-
Segurola y Habana (Futurock)
-
Paraíso Fiscal (Olga)
-
La mañana (Infobae)
-
Circo freak (Gelatina)
-
Tiempo libre (La Casa del Streaming)
-
Tremenda mañana (Bondi)
-
Divino tesoro (Murad)
El más border del streaming
-
Patria y familia (Luzu TV)
-
Lo del Turco (La Canchita TV)
-
El fin del mundo (Olga)
Conducción femenina
-
Sofi Martínez (Streams Telefe)
-
Nati Jota (Olga)
-
Malena Pichot (Futurock)
-
Paula Chaves (Olga)
-
Vicky Garabal (Luzu TV)
-
La Tora (Luzu TV – Streams Telefe)
Entrevistador
-
Pedro Rosemblat (Gelatina)
-
Migue Granados (Olga)
-
Julia Mengolini (Futurock)
-
Juan Pablo Varsky (Clank!)
-
Andrés Duka (Carnaval)
-
Mili Hadad (Infobae)
Mejor producción integral
-
Olga
-
Luzu TV
-
Gelatina
-
Blender
-
Vorterix
-
Bondi
Dupla del año
-
Paula Chaves y Luli González (Olga)
-
Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)
-
Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)
-
Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi)
-
Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)
-
Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)
Co conducción masculina
-
Juan Ruffo (Blender)
-
Germán Beder (Vorterix)
-
Damián Betular (Olga)
-
Marcos Aramburu (Gelatina)
-
Santi Talledo (Luzu TV)
-
Sebastián Manzoni (La Casa del Streaming)
Co conducción femenina
-
Lía Copello (Gelatina)
-
Flor Jazmín (Luzu TV)
-
Gime Accardi (Olga)
-
Yoyi Francella (Luzu TV)
-
Agos Palazzolo (Vorterix)
-
Juli Poggio (La Casa del Streaming)
Talento Revelación
- Tomás Limansky (Gelatina)
- Anacleta (Blender)
- Ángela Torres (Luzu TV)
- Marcos Giles (Vorterix y Luzu TV)
- Luli González (Olga)
- Lola Latorre (La Casa Streaming)
Transmisión especial musical
- Gracias Mercedes (Olga)
- Un día rosarino (Olga)
- 2° aniversario (Olga)
- Tini (La Casa Streaming)
- Gelatón (Gelatina)
- El baile más grande del universo (Universo TV)
Musical
- Esto es ¡FA!
- Algo de música (Luzu TV)
- Un poco de ruido
- FM LUZU (Luzu TV)
- Soundtrash (Blender)
- Origamix (Somos origamis y Gelatina)
- Volverme loco (Bombo TV)
Interés general
- Nadie dice nada (Luzu TV)
- Paren la mano (Vorterix)
- Hay algo ahí (Blender)
- Furia bebé (Futurock)
- TDT (Olga)
- Story time (Bondi)
Conducción masculina
- Luquitas Rodríguez (Vorterix)
- Tomás Rebord (Blender)
- Migue Granados (Olga)
- Nicolás Occhiato (Luzu TV)
- Ángel de Brito (Bondi)
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
Magazine
- Antes que nadie (Luzu TV)
- Sería increíble (Olga)
- Rumis (La Casa Streaming)
- Escucho ofertas (Blender)
- Deja que entre el sol (Vorterix)
- Tengo capturas (La Casa Streaming)
- Se picó (República Z)
Stream React
- La Voz Argentina (Streams Telefe y Luzu TV)
- Masterchef Liga Streamers (Streams Telefe y canales de streamers)
- Gran Hermano (Streams Telefe)
- Azzaro reacción (AZZ)
Transmisión Especial
- 24hs de TDT (Olga)
- Revolución en la casa (La Casa Streaming)
- 20 años de YouTube (Blender)
- Luzu FC (Luzu TV)
- Stream CONICET: fondo del mar (Schmidt Ocean Institute)