Camboya y Tailandia no ceden en la frontera: aumentan los enfrentamientos y evacuaciones

FOTO DE ARCHIVO: La gente duerme dentro de un refugio temporal en medio de enfrentamientos mortales entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa en Chroy Neang Ngourn Pagoda, en Siem Reap, Camboya

Los enfrentamientos entre Camboya y Tailandia se intensificaron el martes a lo largo de su disputada frontera, y ambos vecinos del sudeste asiático afirmaron que no retrocederían en la defensa de su soberanía.

Las dos partes se culpan mutuamente de haber iniciado los nuevos enfrentamientos del lunes, por lo que no está claro si se podrá salvar el frágil alto el fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump en julio

El influyente exlíder de Camboya, Hun Sen, dijo que su país esperó 24 horas para honrar el alto el fuego y permitir evacuaciones antes de contraatacar durante la noche contra las fuerzas tailandesas.

"Camboya necesita la paz, pero Camboya se ve obligada a contraatacar para defender nuestro territorio", dijo en una publicación de Facebook, en la que afirmó que la fortaleza de los búnkeres y el armamento daban ventaja a las fuerzas camboyanas para defenderse de un "enemigo invasor".

En Tailandia, oficiales militares dijeron que había enfrentamientos en cinco provincias fronterizas y que se esperaba que terminara pronto una operación dirigida por la Marina en su provincia de Trat para expulsar a los soldados camboyanos. Dijeron que Camboya estaba utilizando artillería, lanzacohetes y drones lanzabombas para atacar a los soldados tailandeses.

"Tailandia está decidida a defender su soberanía e integridad territorial y, por tanto, deben tomarse las medidas militares que sean necesarias", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, contralmirante Surasant Kongsiri, en la rueda de prensa en la que también intervinieron otros militares.

El Ministerio de Defensa de Camboya acusó a Tailandia de "acciones brutales e ilegales", afirmando que nueve civiles habían muerto desde el lunes y 20 habían resultado gravemente heridos. Las autoridades tailandesas informaron que tres soldados habían muerto en los enfrentamientos y 29 personas habían resultado heridas.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, hijo de Hun Sen, dijo a última hora del lunes que Tailandia "no debe utilizar la fuerza militar para atacar aldeas civiles con el pretexto de reclamar su soberanía".

Ambos países han dicho haber evacuado a cientos de miles de personas de las zonas fronterizas.

Las tensiones han aumentado desde que Tailandia suspendió el mes pasado las medidas de desescalada acordadas en una cumbre supervisada por Trump, después de que un soldado tailandés resultara mutilado por una mina terrestre que, según Bangkok, había colocado recientemente Camboya.

Los enfrentamientos del lunes fueron los más feroces desde un intercambio de cohetes y artillería pesada de cinco días en julio, en el que murieron al menos 48 personas y 300.000 resultaron desplazadas, antes de que Trump interviniera para mediar en un alto el fuego.

En mayo, la tensión aumentó tras el asesinato de un soldado camboyano durante una escaramuza, lo que provocó un importante despliegue de militares en la frontera y derivó en rupturas diplomáticas y enfrentamientos armados.

Tailandia tiene una capacidad militar superior, con unas fuerzas armadas que empequeñecen a su vecino en términos de personal, presupuesto y armamento, y aviones de combate que han estado llevando a cabo ataques aéreos para apoyar a sus fuerzas terrestres.

Tailandia y Camboya llevan más de un siglo disputándose la soberanía en puntos no demarcados a lo largo de sus 817 kilómetros de frontera terrestre, con disputas sobre templos ancestrales que despiertan el fervor nacionalista y ocasionales estallidos armados, incluido un mortífero intercambio de artillería de una semana de duración en 2011.

Con información de Reuters