Europa, América del Norte y algunas regiones de Asia se encuentran enfrentando un alarmante aumento de casos de una súper gripe. Se trata de una variante denominada H3N2 K y está azotando a países como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Italia y Alemania.

De acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote del virus H3N2 se anticipó en "3 y 6 semanas respecto a lo esperado", ya que aún en esas regiones todavía no empezó el invierno.

A diferencia de otras oleadas gripales recientes, esta variante se expande en un contexto donde circulan simultáneamente el virus sincicial respiratorio (VRS) y el SARS-CoV-2. Esta combinación obliga a profesionales de la salud a realizar diagnósticos múltiples y a extender los tiempos de atención, un factor que agrava la saturación en los sistemas de salud europeos.

En España, la incidencia es diez veces mayor a la registrada en el mismo período del año pasado, mientras que Alemania, Canadá y Reino Unido activaron operativos de refuerzo para evitar un colapso en las guardias.

El aumento exponencial de contagios hizo que algunos centros de salud de Europa retomaran el uso obligatorio de barbijo.

Síntomas del virus H3N2

Entre los síntomas del virus H3N2 más comunes figuran los siguientes:

Fiebre alta de aparición súbita

Dolores musculares pronunciados

Tos seca

Fatiga extrema

Episodios gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal

El virus H3N2 afecta especialmente a menores de cinco años y a adultos mayores. Además, especialistas sostienen que la super gripe K puede confundirse con el COVID-19, por eso, se recomienda hacer un diagnóstico combinado.

Frente al avance acelerado, las autoridades reforzaron su mensaje: la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar complicaciones. También recomendaron ventilar los ambientes, reforzar el lavado de manos, evitar la automedicación y tratar de no tener contacto con una persona ya contagiada.