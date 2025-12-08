El Destape es el segundo medio más mencionado en redes y el más valorado por sus lectores

En un momento en que la mayoría de los argentinos se informan por medios digitales, El Destape es uno de los medios de comunicación con más menciones en redes, el que mejor Engagement posee, el más valorado por sus lectores y el segundo con más presencia en los buscadores de Inteligencia Artificial. Los datos surgen del último relevamiento de la consultora Zuban & Córdoba sobre "Medios de Comunicación y Noticias en Argentina", realizado en base a una encuesta tradicional y a un análisis propio de especialistas en audiencias y comportamientos de usuarioas a partir de información pública de las plataformas de redes y medios digitales.

El estudio tiene como objetivo ponerle números concretos a un ecosistema digital que atraviesa la vida cotidiana de las personas y ordena buena parte de sus decisiones de consumo e información, con un foco especial en los medios que lideran la conversación política. Y los resultados demuestran cómo El Destape logró posicionarse entre los principales medios, pese a competir con grupos masivos que cuentan con presupuestos considerablemente mayores.

El relevamiento muestra con claridad que la centralidad se desplazó hacia lo digital. El 64,8% de los argentinos prefiere informarse a través de medios digitales (redes sociales, portales web y plataformas de streaming) frente a apenas un 34,3% que aún elige medios tradicionales.

Además, Instagram, Facebook y YouTube se consolidan como los principales espacios donde se busca información política. De hecho, la televisión ya no ordena la agenda pública ni define el sentido común: más de la mitad de los encuestados afirma informarse antes por redes que por TV.

A esta competencia, en el último año, se le sumó la inteligencia artificial generativa (LLM) en los procesos de búsqueda. El impacto ya se traduce en caídas cercanas al 80% del tráfico para ciertas consultas, debido al crecimiento del peso de resúmenes automáticos que responden sin necesidad de clic, lo que llevó a los medios a generar estrategias para adaptarse y lograr que su contenido sea utilizado por la IA como fuente.

Para este estudio se seleccionó un conjunto de medios de comunicación compuesto por El Destape, Infobae, La Nación, Clarín, Todo Noticias, Página 12, C5N, Perfil, Ámbito, Crónica, A24, Telefe y El Cronista.

Líderes en menciones

El volumen de menciones en redes sociales no solo refleja cuántas veces aparece el nombre de un medio, sino cuánto se lo incorpora a la conversación cotidiana. En el período analizado, el Share of Voice se concentra en un grupo reducido de actores: El Destape ocupa la segunda posición, con una participación del 23%, y solamente es superado por La Nación, que reúne cerca de la mitad de las menciones (48%). El podio lo completa Infobae con el 16%. El resto queda en valores de un dígito.

El medio mejor valorado

El análisis de sentimentalidad de las menciones permite observar no solo cuánto se habla de cada medio, sino también en qué tono. Según el informe, la mayoría de los actores presenta un saldo predominantemente negativo. Sin embargo, El Destape es el que más valoraciones positivas tiene.

"Este indicador aporta una capa cualitativa clave al diagnóstico: ayuda a entender si la presencia en la conversación digital se apoya en la confianza y la afinidad, o si se sostiene sobre todo en la polémica y el rechazo", explicó la consultora.

El Destape tiene el mayor Engagement rate

El análisis de engagement en redes sociales combina dos dimensiones: por un lado, el volumen total de interacciones (comentarios, likes, compartidos) y, por otro, el engagement rate, que mide qué proporción de la audiencia reacciona en relación con el tamaño de cada comunidad. Este último está liderado por El Destape.

Mirar ambas cosas a la vez permite distinguir entre medios que llegan a mucha gente, pero generan poca respuesta y otros que, aun con comunidades más acotadas, logran vínculos mucho más activos con sus usuarios.

Predominante presencia en buscadores de IA

El avance de los buscadores basados en modelos de lenguaje (como ChatGPT, Gemini o Perplexity) abrió un nuevo desafío de visibilidad para los medios. A nivel global, se estima que más de 1.000 millones de personas usan herramientas de IA todos los meses, y que los chatbots ya concentran alrededor del 5–6% del tráfico de búsquedas de escritorio, con picos cercanos al 40% entre los early adoptes.

Únicamente dos medios superaron el umbral de los 40 puntos del índice y El Destape es uno de ellos. Esto demuestra la eficaz estrategia llevada a cabo para mejorar su presencia en estos espacios.

Para medir cómo se posicionan los principales medios argentinos en este entorno se construyó un Score LLM, un índice que pondera la frecuencia con la que aparecen citados como fuente, su presencia en las respuestas y la diversidad de consultas en las que son mencionados.