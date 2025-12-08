Marta Fort sorprendió a todos al destrozar a la China Suárez.

Marta Fort fue invitada este domingo a All Access, ciclo conducido por el Tucu López en DGO Stream. Allí hablaron de diferentes aspectos de la vida de la hija del entrañable Ricardo Fort, así como también incurrieron en un juego donde esta última debía puntuar a distintas personalidades reconocidas de la televisión argentina y dar su opinión sobre las mismas.

Una de las figuras que apareció en ese lúdico evento fue Eugenia "China" Suárez, famosa actriz y actual pareja de Mauro Icardi. Lejos de hablar con medias tintas o de forma mesurada, la joven de 21 años apretó el acelerador y dejó una reflexión contundente sobre la mujer que ahora reside en Turquía.

Marta y Felipe Fort, los mellizos de Ricardo Fort.

¿Qué dijo Marta Fort sobre la China Suárez?

"Hay famosos que son famosos por mérito propio y otros por colgarse de las parejas. La China es de las que se cuelga", disparó de manera contundente la blonda, sorprendiendo al conductor del programa. "Siempre busca a quien está de moda", completó, para luego darle una puntuación de uno.

¿Qué dijo sobre los rumores de noviazgo con un ex Gran Hermano?

Marta Fort ha estado últimamente en el radar del periodismo de espectáculos, ya que se habló acerca de la aparente relación que estaría manteniendo con Alan Simone, ex participante de Gran Hermano. "Salimos, pero salida como amigos. Salimos un par de veces, pero no pasa nada. Siempre salgo con amigos", aclaró tajante en diálogo con Primicias Ya.

Cabe recordar que los trascendidos surgieron luego de que, en un vivo de Instagram, el muchacho comentara que fue "a comer a Costanera" con ella y que "es una amiga". Catalina Gorostidi, que también estuvo en la casa más famosa del país, le achacó: "Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates". Lejos de achicarse, a modo de broma, Alan le deslizó: "Es mi futura señora".