Ministro Interior de Benín afirma que fuerzas armadas frustraron un intento de golpe de Estado

El ministro del Interior de Benín dijo el domingo que las fuerzas armadas habían frustrado un intento de golpe de Estado, después de que un grupo de soldados de la nación de África Occidental afirmara en la televisión nacional haber tomado el poder.

El intento de golpe fue otra amenaza a las normas democráticas en la región, donde los militares han tomado el poder en los últimos años en Níger y Burkina Faso, vecinos de Benín, así como en Malí, Guinea y, el mes pasado, en Guinea-Bissau.

Al menos ocho soldados, varios de ellos con cascos, anunciaron en la televisión estatal que un comité militar dirigido por el coronel Tigri Pascal había tomado el poder y disolvía las instituciones nacionales, suspendía la Constitución y cerraba las fronteras aéreas, terrestres y marítimas.

"El Ejército se compromete solemnemente a dar al pueblo de Benín la esperanza de una era verdaderamente nueva, en la que prevalezcan la fraternidad, la justicia y el trabajo", decía un comunicado leído por uno de los militares.

Sin embargo, el ministro del Interior, Alassane Seidou, dijo más tarde el domingo que las fuerzas armadas habían frustrado el intento de golpe.

El ministro de Asuntos Exteriores, Olushegun Adjadi Bakari, había declarado anteriormente a Reuters que "un pequeño grupo" de soldados había intentado derrocar al Gobierno, pero que las fuerzas leales al presidente Patrice Talon estaban trabajando para restablecer el orden.

Con información de Reuters