La llamativa explicación de Úbeda sobre el cambio del Changuito Zeballos

Luego de que se haya dado la eliminación de Boca a manos de Racing y tras un cambio llamativo, el director técnico Claudio Úbeda habló sobre la modificación Exequiel Zeballos por Alan Velasco, una decisión que generó un fuerte revuelo entre los hinchas. El entrenador indicó que tuvo un argumento para hacer la modificación aunque, desde ya, no convenció a casi nadie..

El entrenador explicó los motivos que lo llevaron a retirar del campo de juego al “Changuito”, quien había tenido un desempeño que aportaba profundidad por las bandas. “Vi a Zeballos cansado y por eso decidí sacarlo”, señaló Úbeda, al tiempo que justificó el ingreso de Velasco con una búsqueda táctica diferente. La modificación no cayó bien en las tribunas y fue cuestionada de inmediato por gran parte del público, que entendió que el cambio le quitó desequilibrio ofensivo al equipo en un momento clave del encuentro.

La reacción de algunos futbolistas y la posterior viralización de imágenes en redes sociales generaron aún más polémica alrededor de la decisión técnica. Úbeda también se refirió a las complicaciones físicas que afectaron al plantel, como la molestia sufrida por Edinson Cavani durante la entrada en calor, lo que condicionó las opciones en el banco de suplentes.

En ese sentido, aclaró que el ingreso de Rodrigo Aguirre respondió a una búsqueda distinta: “Aguirre y Cavani son de características diferentes y no son cambios de uno por uno”. Pensando en el futuro, el DT admitió la frustración por no haber alcanzado la final y dejó abierta la puerta a definiciones importantes. “Vamos a pensar cómo sigue todo y hablaremos con Román para lo que viene. No queríamos terminar la temporada ahora”, expresó.