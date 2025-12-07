Villarreal vs FC Copenhague: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Villarreal recibirá a FC Copenhague, en el marco de la fecha 6 de la Champions, el próximo miércoles 10 de diciembre a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y FC Copenhague

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

Villarreal sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante Borussia Dortmund. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague viene de derrotar a Kairat Almaty con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 14 en su arco.

Horario Villarreal y FC Copenhague, según país