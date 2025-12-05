Se conoció quién es la madre biológica de Marta y Felipe Fort

Se supo quién engendró a Felipe y Marta Fort.

Doce años después de la muerte de Ricardo Fort, alrededor de la identidad de la mujer que dio a luz a sus hijos sigue habiendo incógnitas. Pero en las últimas horas, Luis Ventura reveló información inédita que sacudió al mundo del espectáculo. Según el periodista, la madre biológica sería “una mujer latina, de apellido Escobar”, dato que nunca había sido mencionado públicamente. Ventura además explicó que el embarazo presentó complicaciones y que los mellizos debieron nacer a los ocho meses.

Ricardo Fort optó por la subrogación de vientre en Estados Unidos para convertirse en padre de Marta y Felipe. La donante de óvulos jamás fue identificada públicamente y, por decisión del empresario, ese nombre siempre quedó resguardado. Con el correr de los años, la figura de esa mujer quedó envuelta en un halo de misterio que, en parte, continúa.

Mientras la identidad biológica permanecía en absoluta reserva, otra mujer ocupó un rol central en la crianza de los mellizos: Marisa López. Exjugadora de hockey y niñera de la familia, se convirtió en un sostén cotidiano desde que los chicos eran pequeños. Tras la muerte de Fort, y luego del fallecimiento de Gustavo Martínez, fue ella quien tomó el rol de contención más importante.

Quién es Marisa López, la mujer que crió a Felipe y Marta Fort

El vínculo afectivo entre Marisa y los mellizos se consolidó como una verdadera relación materna. Para ellos, es su “mamá de corazón”, una figura clave que los acompañó en cada etapa de crecimiento. Más de una vez, los jóvenes expresaron públicamente el lugar que ocupa en sus vidas y la gratitud que sienten por su dedicación. “Es la persona que me acompaña desde que soy chica: ella es mi familia. Está todos los días conmigo, me ayuda en todo y es muy compañera”, dijo Marta Fort sobre ella.