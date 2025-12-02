Después del faltazo a los Martín Fierro, Rial fulminó a Luis Ventura: "Un quilombo".

La silla vacía de Jorge Rial fue la gran incógnita de la noche de los Martín Fierro de Cable. Tras las especulaciones y el enojo de sus colegas, el conductor de Argenzuela decidió contar su verdad en Cónclave, programa que sale por Carnaval Stream.

Rial argumentó que su ausencia fue un acto de resistencia ante el sistema de medios que suele criticar. "Es algo de coherencia en un medio en donde no existe la coherencia. Yo siempre estuve del otro lado", reflexionó. El periodista confesó que analizó qué mensaje hubiera dado su presencia allí: "¿Qué sentí que iban a decir? 'Lo logramos quebrar, por un Martín Fierro tuvo que venir acá'. Y me iban a pasear".

Para cerrar su explicación, dejó una definición contundente sobre su integridad intelectual: "¿Sabés cuál es la diferencia? Yo tengo el premio en mi casa y ellos no tienen mi cabeza".

El cruce de Rial a Ventura

Si bien el eje fue su decisión personal, Rial no esquivó el bulto sobre el enojo de Luis Ventura, quien había amenazado con "contar todo" si él hablaba. "El único que sabía que no iba a ir era yo y siempre lo supe", aclaró Rial, minimizando la polémica. Ante la insistencia de Fantino para que se amiguen, el conductor apeló al humor: "Con Ventura tengo un quilombo. De mis ex, es el que más quilombo me arma".

"Es buen tipo el gordo, juntate. Y vos también sos buen tipo. Yo te conocí acá. Vos sabés muy bien que nosotros nos cagamos a trompadas", le marcó Fantino, a lo que Rial sentenció: "Pará con ese mito, porque no llegamos a cagarnos a trompadas".