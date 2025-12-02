Días y horarios confirmados por AFA: cuándo juegan Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes

Días y horarios confirmados para las semifinales del Clausura: cuándo se juegan

Las semifinales del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino ya tienen los días y horarios confirmados oficialmente por la AFA. Boca Juniors recibirá a Racing en La Bombonera el domingo 7 de diciembre a las 19, mientras que Gimnasia de La Plata hará lo propio en el "Bosque" contra Estudiantes el lunes 8 (feriado) a las 17, en un clásico por demás imperdible.

Tanto el "Xeneize" como el "Lobo" terminaron más arriba que sus rivales en la tabla de posiciones, por lo que tendrán la ventaja de jugar como locales en sus respectivas canchas. Los ganadores de ambos encuentros se verán las caras en la gran final que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En principio, el primer duelo a jugarse será el del equipo de La Ribera contra la "Academia" el domingo en Brandsen 805, desde las 19. Por otro lado, el cruce platense que tendrá un condimento especial por el conflicto de Claudio "Chiqui" Tapia vs. Juan Sebastián Verón será recién el lunes a las 17.

Cabe destacar que la ciudad de las diagonales tendrá tanto el sábado 6 como el domingo 7 los recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único Diego Armando Maradona, por lo que el cotejo será en el feriado del lunes 8. A su vez, el domingo se llevará a cabo la jornada final del TC en La Plata, lo cual también complicará en el desarrollo de otros deportes en dicho fin de semana.

Cuándo se juegan las semifinales del Torneo Clausura: días y horarios de los partidos

Domingo 7 de diciembre a las 19 horas - Boca Juniors vs. Racing Club .

vs. . Lunes 8 de diciembre a las 17 horas - Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Estudiantes de La Plata.

Boca vs. Racing, un clasicazo por la semifinales en La Bombonera.

Cómo llegaron Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes a las semifinales del Clausura 2025

El "Xeneize" culminó en el primer puesto de la Zona A producto de 8 triunfos, 5 empates y 3 derrotas, por lo que acumularon un total de 29 unidades; mientras que la "Academia" sumó 25 tras 7 ganados, 4 empatados y 5 caídas quedando tercero en el mismo grupo. Por otro lado, el "Lobo" quedó séptimo en la Zona B con 22 puntos (7 ganados, un empate y 8 perdidos) y el "Pincha" quedó octavo con 21 en la A después de ganar seis, empatar 3 y perder 7.

En octavos y cuartos, Boca eliminó a Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors respectivamente; Racing a River y Tigre; Gimnasia a Unión de Santa Fe y Barracas Central; y Estudiantes tanto a Rosario Central como a Central Córdoba de Santiago del Estero.

¿Cuándo es la final del Clausura 2025?

En cuanto a la definición por el trofeo, todos los partidos tendrán alargue y definición por penales, en el caso de persistir el empate. Los equipos mejor ubicados en la etapa regular definirán siempre como locales, a excepción de la final que será en una sede neutral: el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un horario a confirmar todavía.