Mario Pergolini está pasando por un gran momento con Otro Día Perdido, programa que se emite por El Trece y el cual se encarga de conducir. El ciclo de entrevistas tiene buenos números en las listas de IBOPE, debido a la calidad de los invitados y el tenor que tienen las mismas. Para eso también es importante el rol de Rada, quien hace sus respectivas intervenciones y hasta cuenta con segmentos, como aquel en que maravilla a los famosos con sus trucos de magia.
Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este miércoles 3 de diciembre?
Según reveló el programa a través de sus redes sociales, la persona que dirá presente esta noche y se someterá al amplio abanico de preguntas preparado por Pergolini será Araceli González, reconocida actriz y modelo argentina. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.
¿Quién es Araceli González?
Araceli González, nacida el 19 de junio de 1967 en Buenos Aires, es una actriz, conductora y modelo, siendo esto último en lo que incursionó primero: desde la adolescencia comenzó a ser la cara de muchas publicidades, así como también de diferentes marcas de la industria de la moda en las décadas del 80' y 90'.
Esta exposición la llevó a adentrarse en la faceta actoral: participó en exitosas ficciones como "Amas de casa desesperadas", "Guapas", “La banda del Golden Rocket”, “Nano”, “Carola Casini” y muchas otras más. No solo ejerció esa profesión en la televisión, ya que también participó de obras teatrales e incluso el cine. Finalmente, también sumó experiencia como conductora, lo que la configura como una de las personalidades del espectáculo más completas.