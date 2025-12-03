Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini está pasando por un gran momento con Otro Día Perdido, programa que se emite por El Trece y el cual se encarga de conducir. El ciclo de entrevistas tiene buenos números en las listas de IBOPE, debido a la calidad de los invitados y el tenor que tienen las mismas. Para eso también es importante el rol de Rada, quien hace sus respectivas intervenciones y hasta cuenta con segmentos, como aquel en que maravilla a los famosos con sus trucos de magia.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este miércoles 3 de diciembre?

Según reveló el programa a través de sus redes sociales, la persona que dirá presente esta noche y se someterá al amplio abanico de preguntas preparado por Pergolini será Araceli González, reconocida actriz y modelo argentina. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.

¿Quién es Araceli González?

Araceli González, nacida el 19 de junio de 1967 en Buenos Aires, es una actriz, conductora y modelo, siendo esto último en lo que incursionó primero: desde la adolescencia comenzó a ser la cara de muchas publicidades, así como también de diferentes marcas de la industria de la moda en las décadas del 80' y 90'.

Esta exposición la llevó a adentrarse en la faceta actoral: participó en exitosas ficciones como "Amas de casa desesperadas", "Guapas", “La banda del Golden Rocket”, “Nano”, “Carola Casini” y muchas otras más. No solo ejerció esa profesión en la televisión, ya que también participó de obras teatrales e incluso el cine. Finalmente, también sumó experiencia como conductora, lo que la configura como una de las personalidades del espectáculo más completas.